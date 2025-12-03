新股相關｜樂摩科技、金岩高嶺新材首掛點部署？
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
立即去片：https://youtu.be/xbgtE80YT1E
【你點睇？】大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，你認為是否涉及重大監管漏洞？全港仍有多幢舊樓及屋邨正進行維修，為防慘劇重演，你認為應當如何加強承建商防火責任及規管？► 立即投票
更多財經熱話
延伸閱讀
03/12/2025 17:14 【宏福苑大火】死亡人數增至159人，年齡最少為1歲
03/12/2025 16:58 《盤後部署》成交萎縮恒指失守兩平均線，中電信現頭肩底可吼
03/12/2025 16:13 港股午後跌幅擴，恒指收跌334點報25760失守百天線，成交再收縮至1643億
03/12/2025 16:08 《新股掛牌》樂摩科技收高逾36%，先高後低每手帳面盈利縮至1450元
03/12/2025 16:08 《新股掛牌》金岩高嶺新材收高2%，每手帳面僅賺80元早段盈利幾乎全蒸發
03/12/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７９億元，買小米沽騰訊
03/12/2025 08:54 【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標價至138元，高盛升阿里健康目標一成
03/12/2025 16:30 《財資快訊》美電軟報７﹒７８３７，一周拆息較上日升至１﹒６…
