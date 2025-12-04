美股 | 小非農就業數據急挫，市場確信下周減息，道指漲逾400點

周三（3日）公布的「小非農」ADP就業報告顯示，美國11月私人市場職位意外且大幅萎縮，令市場確信聯儲局將於下周減息。美股全線收高，道指數升逾400點。

道指收市升408.44點，或0.86%，報47882.9點；標普500指數升20.58點，或0.3%，報6849.95點；納指升40.42點，或0.17%，報23454.09點。

市場情緒主要受疲弱的就業數據推動，美國11月私人市場職位意外減少3.2萬人，為聯儲局提供了更多政策寬鬆的空間，推動股市反彈。​

不過，微軟(US.MSFT)據報削減AI軟件銷售配額而於盤中急挫最多3%，引發市場對AI變現能力的擔憂。微軟隨後強硬否認該報道，股價隨即從低位顯著反彈，惟收市仍跌2.5%。​英偉達(US.NVDA)及美光科技(US.MU)跟隨微軟跌勢偏軟，收市分別跌1%和2.2%。

白宮擬推進中美機械人競爭

特朗普政府據報考慮於明年發布相關行政指令，以提升美國在機械人領域的競爭力以抗衡中國。​受消息刺激，美股機械人概念股全線炒上。其中家用機械人製造商iRobot(US.IRBT)飆升73.9%，送餐機械人公司Serve Robotics(US.SERV)亦大漲18.2%，特斯拉(US.TSLA)股價亦受惠向好，攀升4.1%。​

美匯指數日內跌穿99心理關口，報98.88水平，單日跌幅約0.4%。隨著市場對日本央行12月加息的預期升溫，美元兌日圓匯價一度跌穿155.1水平，創下近期新低，日內報155.22，下跌約0.4%。歐元兌美元表現偏強，匯價反覆上試1.167水平，日內報1.166，升約0.3%。

現貨黃金與紐約期金雙雙企穩於每盎司4200美元的高位之上。現貨黃金日內報每盎司4205美元，基本持平。​紐約期金表現較為強勢，報4236美元，升幅約0.4%。

國際油價窄幅上落，紐約及布蘭特期油均略為靠穩。布蘭特期油報每桶62.87美元，微升約0.6%。紐約期油則報59.16美元，升約0.8%。

撰文：經濟通國金組

