  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

美股 | 小非農就業數據急挫，市場確信下周減息，道指漲逾400點

04/12/2025

美股 | 小非農就業數據急挫，市場確信下周減息，道指漲逾400點

 

 

　　周三（3日）公布的「小非農」ADP就業報告顯示，美國11月私人市場職位意外且大幅萎縮，令市場確信聯儲局將於下周減息。美股全線收高，道指數升逾400點。

 

　　道指收市升408.44點，或0.86%，報47882.9點；標普500指數升20.58點，或0.3%，報6849.95點；納指升40.42點，或0.17%，報23454.09點。

 

　　市場情緒主要受疲弱的就業數據推動，美國11月私人市場職位意外減少3.2萬人，為聯儲局提供了更多政策寬鬆的空間，推動股市反彈。​

 

　　不過，微軟(US.MSFT)據報削減AI軟件銷售配額而於盤中急挫最多3%，引發市場對AI變現能力的擔憂。微軟隨後強硬否認該報道，股價隨即從低位顯著反彈，惟收市仍跌2.5%。​英偉達(US.NVDA)及美光科技(US.MU)跟隨微軟跌勢偏軟，收市分別跌1%和2.2%。

 

白宮擬推進中美機械人競爭

 

　　特朗普政府據報考慮於明年發布相關行政指令，以提升美國在機械人領域的競爭力以抗衡中國。​受消息刺激，美股機械人概念股全線炒上。其中家用機械人製造商iRobot(US.IRBT)飆升73.9%，送餐機械人公司Serve Robotics(US.SERV)亦大漲18.2%，特斯拉(US.TSLA)股價亦受惠向好，攀升4.1%。​

 

　　美匯指數日內跌穿99心理關口，報98.88水平，單日跌幅約0.4%。隨著市場對日本央行12月加息的預期升溫，美元兌日圓匯價一度跌穿155.1水平，創下近期新低，日內報155.22，下跌約0.4%。歐元兌美元表現偏強，匯價反覆上試1.167水平，日內報1.166，升約0.3%。

 

　　現貨黃金與紐約期金雙雙企穩於每盎司4200美元的高位之上。現貨黃金日內報每盎司4205美元，基本持平。​紐約期金表現較為強勢，報4236美元，升幅約0.4%。

 

　　國際油價窄幅上落，紐約及布蘭特期油均略為靠穩。布蘭特期油報每桶62.87美元，微升約0.6%。紐約期油則報59.16美元，升約0.8%。

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，你認為是否涉及重大監管漏洞？全港仍有多幢舊樓及屋邨正進行維修，為防慘劇重演，你認為應當如何加強承建商防火責任及規管？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

32.940

異動股

02418

德銀天下

8.580

異動股

02328

中國財險

17.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 32.940
  • 02418 德銀天下
  • 8.580
  • 02328 中國財險
  • 17.000
  • 08222 壹照明
  • 0.031
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.400
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.900
  • 目標︰$23.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 74.000
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 18.110
  • 目標︰$20.00
  • 02153 達豐設備
  • 1.000
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.460
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 111.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.400
  • 02628 中國人壽
  • 26.760
  • 00763 中興通訊
  • 32.720
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.980
報章貼士
  • 00066 港鐵公司
  • 31.320
  • 目標︰$33.80
  • 01157 中聯重科
  • 7.520
  • 目標︰$8.70
  • 02858 易鑫集團
  • 2.560
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

04/12/2025 17:22  《盤後部署》港股連續三日成交低於兩千億，德林國際喘穩宜吼高息撈底

04/12/2025 19:26  【宏福苑大火】麥美娟：災民每戶生活津貼增至10萬元，研居民長期居住問題

04/12/2025 18:04  瑞銀：全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首

04/12/2025 18:35  《新股上市》遇見小麵暗盤潛水近15%，每手蝕520元

04/12/2025 15:18  光大證券：港股明年有機會上試30000點以上水平，關注四大板塊

04/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒８億元，買盈富基金沽騰訊

04/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】花旗維持財險目標評級，滙證削石藥升百濟目標

04/12/2025 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７８３６，一周拆息較上日升至２﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

瑞銀 | 全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中法元首會談，東航全球最長航線首航，寒武紀擬搶佔中國市場新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

摩根資管料明年美國科技股分野較大，倡下半年股債比例平衡新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜港股年尾難破悶局？亞馬遜發布新晶片！前瞻多個美國經濟數據新文章
人氣文章

娛樂

梁詠琪《逆轉上半場》體驗倒垃圾，12‧13「球衣日」收益捐助大埔災民新文章
人氣文章

英倫出走日記．Cally

從倫敦Grenfell Tower到大埔宏福苑：兩場奪命火災的共同警號新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

單身世界的求生指南！交友App的潛規則文化，你用對了幾個？ 1
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

燃點節日的性感魔法！Insider推介3款內衣配件，聖誕浪漫感瞬間Up！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脫髮煩惱必讀｜研究揭喝1種飲品過量增禿頭風險，醫生教防脫髮4招
人氣文章
火災後集體創傷 │中醫拆解心神之火與量子傷痕，針灸助療癒情志病新文章
人氣文章
肝衰竭病逝 │海俊傑妻莫家慈病逝，患急性肝衰竭曾籌70萬元做換肝手術新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2025 21:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/12/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/12/2025
瑞銀 | 全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌

04/12/2025 16:33

大國博弈

定期存款 | PAObank新客一個月港元定存享18厘爆息優...

03/12/2025 16:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區