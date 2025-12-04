  • 會員
開市Go | 美就業走弱催谷減息，蘋果出貨料創新高，理想搶灘AI眼鏡

04/12/2025

要聞盤點

 

1、美股周三（3日）全線收高，道指數升逾400點。人力資源服務公司ADP發布最新報告（俗稱「小非農」）顯示，美國11月私人市場職位意外萎縮，令市場確信聯儲局將於下周議息會議上減息。道指收市升408點，或0.86%，報47882點；標普500指數升20點，或0.3%，報6849點；納指升40點，或0.17%，報23454點。中國金龍指數跌107點。日經期貨截至上午7時37分下跌35點。

 

2、ADP報告顯示美國11月私營部門就業人數減少3.2萬，創2023年最大降幅，交易員押注下周減息25基點概率逾九成，美國商務部長盧特尼克歸因於政府停擺及驅逐移民。

 

3、美國總統特朗普幕僚據悉討論若哈塞特任聯儲會主席，讓財長貝森特兼任白宮國家經濟委員會主任的可能性。

 

4、中國總理李強稱，要因地制宜實施新型城鎮化規劃，釋放內需潛力。

 

5、法國總統馬克龍訪華，乳製品及豬肉關稅為磋商重點，北京尋求法國支持中方在台灣及日本問題立場；另悉英國首相斯塔默計劃明年1月末訪華，以修復雙邊關係。

 

6、大連萬達商業管理7億美元境外債到期臨近，據悉公司探討兩只美元債的還款方案。

 

7、中國財政部將於12月10日在香港發行70億元人民幣2025年第六期國債，安排將於金管局結算系統公布。

 

8、據報微軟多部門下調特定AI產品銷售增長指標，微軟稱報道有混淆，強調AI產品總銷售配額未下調。

 

開市Go | 美就業走弱催谷減息，蘋果出貨料創新高，理想搶灘AI眼鏡

 

開市Go | 美就業走弱催谷減息，蘋果出貨料創新高，理想搶灘AI眼鏡

 

開市Go | 美就業走弱催谷減息，蘋果出貨料創新高，理想搶灘AI眼鏡

 

即時重點新聞

04/12/2025 17:22  《盤後部署》港股連續三日成交低於兩千億，德林國際喘穩宜吼高息撈底

04/12/2025 19:26  【宏福苑大火】麥美娟：災民每戶生活津貼增至10萬元，研居民長期居住問題

04/12/2025 18:04  瑞銀：全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首

04/12/2025 18:35  《新股上市》遇見小麵暗盤潛水近15%，每手蝕520元

04/12/2025 15:18  光大證券：港股明年有機會上試30000點以上水平，關注四大板塊

04/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒８億元，買盈富基金沽騰訊

04/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】花旗維持財險目標評級，滙證削石藥升百濟目標

04/12/2025 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７８３６，一周拆息較上日升至２﹒１％

