etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

異動股 | 理想汽車低開2%，自研AI眼鏡起售價貴過阿里夸克眼鏡

04/12/2025

異動股 | 理想汽車低開2%，自研AI眼鏡起售價貴過阿里夸克眼鏡

 

 

　　理想汽車(02015)現價跌2.3%，報68.15元，該股成交約24萬股，涉資1627萬元。

 

　　繼阿里巴巴(09988)推出夸克AI眼鏡進軍市場後，理想汽車緊隨其後發布首款AI智能眼鏡Livis，售價1999元人民幣起，較夸克AI眼鏡起售價1899元人民幣為高。

 

　　據介紹Livis重36克，續航時間達18.8小時，首發搭載理想自研的Deep Research，支援多模態感知、空間音頻錄製，可以實現0.8秒回應對話、一秒完成控車、2秒解答難題等功能。

 

　　車機互聯方面，理想汽車產品部高級副總裁范皓宇指匹配簡單，用戶戴著理想AI眼鏡　Livis上車之後，車的中控屏即可自動彈出眼鏡照片，而匹配完成後，用戶可通過「理想同學」語音指令，無需操作手機，一句話即可完成空調開啟、方向盤加熱、尾門控制等操作，覆蓋日常用車的各類場景。

 

　　現時，恒生指數報25804，升43點或升0.2%，主板成交近30億元。國企指數報9051，升23點或升0.3%。恒生科技指數報5546，升11點或升0.2%。即月期指新報25847，升106點，高水43點。即月國指期貨報9055，升35點，高水3點。即月科指期貨新報5564，升34點，高水32點。

撰文：經濟通市場組

返回財經熱話

人氣文章財經熱話04/12/2025
瑞銀 | 全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

