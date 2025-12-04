異動股 | 德昌飆8%優必選升3%，特朗普推動機械人發展相關美股急升

港股人形機械人概念落鑊，德昌(00179)現價升7.9%，報31.02元，該股成交約346萬股，涉資1.07億元；優必選(09880)升3.2%，報112.8元；越疆(02432)升3.4%，報40.26元。

據報美國總統特朗普政府銳意推動機械人技術發展，考慮在明年發布相關行政指令，美股機械人概念股急漲，iRobot飆升73.9%，Serve Robotics漲18.2%，特斯拉亦攀升4.1%。

上月底特朗普簽署了一項行政命令，啟動「創世紀計劃」。根據該命令，能源部將建立一個人工智能實驗平台，整合美國的超級電腦與獨特數據資源，用於生成科學基礎模型，並支援機械人實驗室的研究。總統科學與技術事務助理（APST）負責統籌這項國家計劃，協調並整合聯邦政府各部門的數據與基礎設施。此外，能源部長、總統科學與技術事務助理，以及人工智能與加密技術特別顧問，將與學術界和私營部門的創新者合作，共同推動並強化「創世紀計劃」。

撰文：經濟通市場組

