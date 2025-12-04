新股上市 | 遇見小麵上市前夕，內媒揭菜品均為預製菜，加盟店「只需準備剪刀和微波爐」

被譽為「中式麵館第一股」的重慶麵食連鎖餐飲品牌遇見小麵(02408)將於明日在港交所上市，惟社交平台上一直質疑遇見小麵是預製菜。《新浪財經》的《BUG》欄目今日發表報道指，一位遇見小麵前員工透露，「確實80%都是預製，比如雜醬、擂椒等，一包包倒出來即用，餃子也是速凍的」。

據網傳圖片，連遇見小麵食品中常見的配菜也是預製包裝，代工方為「中皋農產品供應鏈有限公司」，產品名稱「速凍油菜花」。《BUG》欄目撥打該公司電話試圖核實，但截至發稿前未獲回應。

報道更指，遇見小麵官方客服也證實了預製菜的說法。該客服向《BUG》欄目直言，加盟遇見小麵不需要準備菜刀、案板等常見廚具，「只要準備剪刀和微波爐即可」，而「食材都是統一配套供應的」。該客服還稱，為防止被消費者看到而影響形象，「不會採用全開放明廚，會進行部分遮擋」。

據招股書最新數據，遇見小麵門店數量已達到465家。遇見小麵已明確將加大特許經營模式開店，目標在2025-2027年每年新開120-200家門店，加盟店的比例會進一步提升。報道認為，可以預見，隨著特許經營門店的逐步開放，遇見小麵對於各門店的服務態度以及對預製食材的處理情況都將較難把控，未來其真正定位可能逐步向品牌和供應鏈方面傾斜，即由總部負責監督整個供應鏈，並對所有餐廳實行集中採購，以確保食品安全、品質及成本效益。

撰文：經濟通中國組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽