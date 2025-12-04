  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

澳洲會計師公會調查指63%人料明年經濟穩步擴張，IPO集資額料逾3000億元

04/12/2025

　　澳洲會計師公會調查指，63%受訪者預期2026年經濟將持續穩步擴張，增長動力包括具競爭力的稅制；蓬勃的資本市場；中國內地經濟增長，惟生活成本高企；全球經濟疲弱及內地經濟增長放緩是明年香港經濟及企業面臨的最大挑戰。

 

澳洲會計師公會調查指63%人料明年經濟穩步擴張，IPO集資額料逾3000億元

（許英略攝）

 

　　澳洲會計師公會2025年大中華區的分會理事葉耘開在記者會上指出，除資本市場造好外，家族辦公室投資亦可見增加，配合明年預期息口下降，估計會利好投資及明年本港GDP增長。

 

　　澳洲會計師公會2025年大中華區分會會長稅務委員會副主席王文暉則預期，消費持續轉型，冀有天多創新經營方式或大型活動去吸引更多遊客及企業來港。

 

明年物業價格預測偏弱

 

　　此外，2026年物業價格預測偏弱，超過50%受訪者預期零售商舖、工業大廈及寫字樓價格將下跌，而住宅市場前景稍佳但仍呈現分化。另外，66%受訪者預期2026年新股活動將進一步增加。澳洲會計師公會2025年大中華區分會副會長財經事務委員會副主席梁祐庭指出，有信心明年本港新股集資額逾3000億元，在已遞表公司當中，預期「A+H」上市仍然強勢；行業預期主要集中科技、AI、半導體、先進製造及綠色能源等行業。

 

擴張策略轉為集中本地及中國內地

 

　　企業方面，將貿易局勢列為明年主要業務關注的比例由上次調查的9%增至20%，企業採取措施應對包括選擇搬遷或重組業務及拓展新市場等，擴張策略則日益集中於本地及中國內地市場。不過，企業對海外市場意欲明顯減低，如東南亞拓展較上次調查下跌6個百分點。王文暉指出，企業對海外市場招展看法保守，主要由於地緣政治及外圍環境不穩因素。

 

57%人料加薪，加幅料少於5%

 

　　而且，公司對明年的收入預期更趨保守，僅39%受訪者預測公司收入將於2026年增長，低於2025年調查結果的51%。29%受訪者列競爭壓力加劇為明年的首要挑戰，高於此前的19%；成本管理則連續第三年成為受訪企業的首要策略。但48%企業計劃於2026年維持人手水平不變；57%受訪者預期薪酬會增加，主要認為加幅少於5%。

 

倡推「IPO互聯互通」機制

 

　　公會建議政府及監管機構考慮推出「IPO互聯互通」機制，讓內地投資者參與香港新股；吸引更多家族辦公室以提升流動性並留住財富並簡化內地企業在港上市流程；尋求專業建議以管理融資及借貸成本，同時透過創新以刺激新客戶需求，外包非核心業務降低營運成本，並利用政府支援計劃拓展新市場。

 

　　該調查於2025年10月22日至11月21日進行，收集來自296位跨行業會計及財務專業人士的見解，逾半數受訪者為高管及管理層，涵蓋各類型企業。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

32.940

異動股

02418

德銀天下

8.580

異動股

02328

中國財險

17.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 32.940
  • 02418 德銀天下
  • 8.580
  • 02328 中國財險
  • 17.000
  • 08222 壹照明
  • 0.031
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.400
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.900
  • 目標︰$23.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 74.000
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 18.110
  • 目標︰$20.00
  • 02153 達豐設備
  • 1.000
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.460
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 111.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.400
  • 02628 中國人壽
  • 26.760
  • 00763 中興通訊
  • 32.720
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.980
報章貼士
  • 00066 港鐵公司
  • 31.320
  • 目標︰$33.80
  • 01157 中聯重科
  • 7.520
  • 目標︰$8.70
  • 02858 易鑫集團
  • 2.560
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

04/12/2025 17:22  《盤後部署》港股連續三日成交低於兩千億，德林國際喘穩宜吼高息撈底

04/12/2025 19:26  【宏福苑大火】麥美娟：災民每戶生活津貼增至10萬元，研居民長期居住問題

04/12/2025 18:04  瑞銀：全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首

04/12/2025 18:35  《新股上市》遇見小麵暗盤潛水近15%，每手蝕520元

04/12/2025 15:18  光大證券：港股明年有機會上試30000點以上水平，關注四大板塊

04/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒８億元，買盈富基金沽騰訊

04/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】花旗維持財險目標評級，滙證削石藥升百濟目標

04/12/2025 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７８３６，一周拆息較上日升至２﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

瑞銀 | 全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中法元首會談，東航全球最長航線首航，寒武紀擬搶佔中國市場新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

摩根資管料明年美國科技股分野較大，倡下半年股債比例平衡新文章
品味生活
生活
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

從離卦看大埔沖天大火災（有片） 2新文章
人氣文章

娛樂

梁詠琪《逆轉上半場》體驗倒垃圾，12‧13「球衣日」收益捐助大埔災民新文章
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱Elon Musk 行動力法則︰倒推模糊＋量化目標，不求完美立即行動新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

「楮墨延香 — 衍陽法師書畫展」：體會心性的美善與生死的從容
人氣文章

Beauty Feature

追夢不設年齡限制！從全職媽媽到自家美容院，註冊香薰治療師Peggy Wong：「大膽一點，你看到的風景會更加大」 新文章
人氣文章

Travel & Dining Feature

聖誕下午茶2025：酒店聯乘珠寶美學主題、英國百年老牌以茶入酒，來一場溫馨下午節慶時光！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
保暖底衫｜著錯HEATTECH愈著愈凍？UNIQLO官方公開正確保暖穿法 1
人氣文章
駝背矯正問題：連續兩集橡筋帶輔助練習，強化背肌
人氣文章
2歲女童染甲型流感併發休克腦病變器官衰竭不治，今年第3宗兒童死亡
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2025 21:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/12/2025
瑞銀 | 全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌

04/12/2025 16:33

大國博弈

定期存款 | PAObank新客一個月港元定存享18厘爆息優...

03/12/2025 16:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區