澳洲會計師公會調查指63%人料明年經濟穩步擴張，IPO集資額料逾3000億元

澳洲會計師公會調查指，63%受訪者預期2026年經濟將持續穩步擴張，增長動力包括具競爭力的稅制；蓬勃的資本市場；中國內地經濟增長，惟生活成本高企；全球經濟疲弱及內地經濟增長放緩是明年香港經濟及企業面臨的最大挑戰。

（許英略攝）

澳洲會計師公會2025年大中華區的分會理事葉耘開在記者會上指出，除資本市場造好外，家族辦公室投資亦可見增加，配合明年預期息口下降，估計會利好投資及明年本港GDP增長。

澳洲會計師公會2025年大中華區分會會長稅務委員會副主席王文暉則預期，消費持續轉型，冀有天多創新經營方式或大型活動去吸引更多遊客及企業來港。

明年物業價格預測偏弱

此外，2026年物業價格預測偏弱，超過50%受訪者預期零售商舖、工業大廈及寫字樓價格將下跌，而住宅市場前景稍佳但仍呈現分化。另外，66%受訪者預期2026年新股活動將進一步增加。澳洲會計師公會2025年大中華區分會副會長財經事務委員會副主席梁祐庭指出，有信心明年本港新股集資額逾3000億元，在已遞表公司當中，預期「A+H」上市仍然強勢；行業預期主要集中科技、AI、半導體、先進製造及綠色能源等行業。

擴張策略轉為集中本地及中國內地

企業方面，將貿易局勢列為明年主要業務關注的比例由上次調查的9%增至20%，企業採取措施應對包括選擇搬遷或重組業務及拓展新市場等，擴張策略則日益集中於本地及中國內地市場。不過，企業對海外市場意欲明顯減低，如東南亞拓展較上次調查下跌6個百分點。王文暉指出，企業對海外市場招展看法保守，主要由於地緣政治及外圍環境不穩因素。

57%人料加薪，加幅料少於5%

而且，公司對明年的收入預期更趨保守，僅39%受訪者預測公司收入將於2026年增長，低於2025年調查結果的51%。29%受訪者列競爭壓力加劇為明年的首要挑戰，高於此前的19%；成本管理則連續第三年成為受訪企業的首要策略。但48%企業計劃於2026年維持人手水平不變；57%受訪者預期薪酬會增加，主要認為加幅少於5%。

倡推「IPO互聯互通」機制

公會建議政府及監管機構考慮推出「IPO互聯互通」機制，讓內地投資者參與香港新股；吸引更多家族辦公室以提升流動性並留住財富並簡化內地企業在港上市流程；尋求專業建議以管理融資及借貸成本，同時透過創新以刺激新客戶需求，外包非核心業務降低營運成本，並利用政府支援計劃拓展新市場。

該調查於2025年10月22日至11月21日進行，收集來自296位跨行業會計及財務專業人士的見解，逾半數受訪者為高管及管理層，涵蓋各類型企業。

撰文：經濟通採訪組

