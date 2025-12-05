  • 會員
盤前攻略 | 美股反覆走軟 恒指夜期黑期齊跌恒指未明朗

05/12/2025

　　美國最新一周首次申領失業救濟人數減2.7萬人至19.1萬人，創三年新低，少過預期的22萬人。而持續申領失業救濟人數下降4000人至193.9萬人，亦低於預期的196.3萬人。不過，有經濟分析師指，申領失業救濟人數在感恩節期間波幅往往較大，不應太過重視單獨一周數字。美股周四反覆回軟，道指報47850點，回吐31點或0.07%；標指微升0.11%，報6857點；納指升0.22%，報23505點。

 

（Shutterstock圖片）

（Shutterstock圖片）

 

　　據報Meta行政總裁朱克伯格要求「元宇宙」部門明年的預算大削三成，其中包括最快於1月展開的裁員行動。Meta股價曾抽高5.7%，收市仍升3.4%。重磅股英偉達股價反彈2.1%，Netflix則跌0.7%，蘋果與亞馬遜都回吐超過1%。

 

　　反映中概股表現的金龍微彈0.39%。阿里巴巴跌0.41%，報157.44美元；京東跌0.44%，報29.74美元；百度升1.23%，報118.72美元；理想升0.86%，報17.59美元；小鵬升3.34%，報19.50美元；蔚來升4.59%，報5.01美元；嗶哩嗶哩升1.94%，報25.70美元。

 

夜期低水，港股ADR普遍低走

 

　　恒指夜期跌51點，報25900，低水36點。隔夜ADR個別走，美團(03690)ADR較港股低0.84%，折合97.3港元；長和(00001)ADR較港股低0.66%，折合57.1港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.67%，折合607.9港元；小米(01810)ADR較港股低0.71%，折合41.7港元；港交所(00388)ADR較港股低0.12%，折合405.9港元；滙控(00005)ADR較港股高0.10%，折合111.6港元。


　
恒指料低開，新股遇見小麵暗盤低收

 

　　恒指昨日走勢反覆，早段一度跌逾百點，少量較貼價的牛證被回收。儘管恒指午後反彈，尾段急升，惟好友見好就收，部分牛證獲利離場，牛證街貨按日減少數百張至11737張。相反，恒指尾段最多曾急彈，並未嚇怕淡友，熊證數量新增超過200張至總數7335張。新增熊證主要集中在較貼近恒指現價的26000至26199兩個百點區間，合共新增317張。不過，該區距離恒指現價最少只有65點，只要恒指維持上落市格局，部分熊證被收回的風險較大。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌46點，報25867，低水68點，預料恒指輕微低開。昨日恒指尾段急升，收市一次過收復10天線（約25838）及100天線（約25806）。進入12月，恒指上升動力減弱，成交漸見萎縮，連續3天成交額在1700億元附近，預料恒指繼續在二萬六下方反覆上落，不過只要A股回升，恒指仍不排除重上二萬六。

 

　　今日有兩隻新股首掛，其中有「中式麵館第一股」之稱的遇見小麵(02408)成為焦點，該股公開發售雖然獲425倍超額認購，惟網上曝光該集團賣的是預製菜。該股昨日暗盤跌14.9%，且看今日是否能頂住壓力首掛高收。

 

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 10:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 10:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 10:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/12/2025 09:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
