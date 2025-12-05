  • 會員
申洲 | 遭花旗下調下半年銷量增長預測，股價連日急跌可否低撈博反彈？

05/12/2025

　　內地最大針織品出口商申洲國際(02313)連續兩日急跌，今早(5日)最多再跌逾6%低見62.55元，為表現最差藍籌。消息面上，公司遭花旗下調下半年銷量增長預測，並將目標價微降至94元，認為股價下跌或反映管理層對銷量展望較為保守。另外，美國公布最新一周首次申領失業救濟人數降至19.1萬人，創三年新低，少過預期的22萬人，為聯儲局的利率路徑增添變數，儘管下任美聯儲主席大熱人選哈塞特聲稱本月減息已成共識。減息前景未明朗，除申洲急跌外，創科實業(00669)今早亦低開2%惟迅速倒升，申洲可否趁低博反彈？

 

（申洲國際網頁截圖）

 

花旗下調申洲下半年銷量增長至中單位數　惟料毛利率仍按季擴張

 

　　花旗發表最新研報，下調申洲國際2025至2027年盈利預測2%，主要由於關稅影響而輕微下調銷量假設，因此將目標價由95元下調至94元，維持「買入」評級，認為股價下跌或反映管理層對銷量展望較為保守，反而提供買入機會，因2026財年預期股息率達4.8%，且未來3年每股盈利年均複合增長率達12%。該行預期公司2025年下半年銷量增長將由高單位數放緩至中單位數，主要由於兩大品牌與申洲就關稅分擔進行磋商所需時間。不過，10月及11月的出貨量增長已加快，以追回第三季度的部分缺口。更重要的是，預期2026年毛利率將按季擴張，並維持在28%以上，預期2025年下半年毛利率仍將按季擴張。

 

　　花旗認為，儘管下調申洲2025年下半年銷量增長預測，但仍預計毛利率可由上半年的27.1%擴張至27.5%，主要由於運動服裝和休閒服裝的可比增長更均衡，以及中單位數的銷量增長帶來營運槓桿效應。預計2026年毛利率將由2025年的27.3%回升至28.1%，主要受惠於高單位數銷量增長帶來的營運槓桿效應、產品組合升級、Adidas足球球衣全年貢獻，以及運動服裝增長可能優於休閒服裝。

 

國盛證券料明年產量釋放繼續體現　交銀國際料內地消費續溫和增長

 

　　國盛證券認為，過去行業需求及客戶訂單存在波動，申洲國際始終堅持長期資產建設、穩步擴張產能。該行判斷2026年伴隨著核心客戶訂單的修復，公司有望步入產能驅動增長、工廠利用率飽和、訂單結構優化帶來盈利質量優化的階段。2024年末公司員工達到10.3萬人，同比增長12%；2025年上半年末達到11萬人，同比增長9%，該行判斷過去數年內成衣工廠招聘員工帶來的產能提升、產量釋放將在2026年繼續體現。

 

　　交銀國際近日亦指，2025年消費小幅回暖，2026年有望延續溫和增長。當前消費市場有多維變革的趨勢，其核心是向以消費者為中心演進。在消費趨勢層面，性價比與情緒價值共同主導當前的消費決策，這為企業在產品創新和品牌建立方面提供重點方向。該行建議採取攻守兼備的策略，重點可聚焦於三類企業，其中一類是受惠於供需改善、可望透過效率提升釋放獲利彈性的公司，如申洲國際，予「買入」評級。

 

（申洲國際網頁截圖）

 

　　另大和早前指，對明年申洲國際運動服飾的訂單狀況信心提升，預期產品組合變化將推動平均售價與毛利率擴張。該行指，自東盟對等關稅於8月生效後，因下游客戶下單態度謹慎，多間代工廠第三季的訂單表現均疲軟。而進入11月，見到訂單出現明顯復甦。考慮到明年將有多項體育賽事舉行，料復甦趨勢有望延續，重申對申洲「買入」評級，目標價由80元升至84元，2025至27年每股盈利預測下調1至2%。

 

陳政深：可博反彈先看69元　惟基本因素麻麻中長線不值博

 

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

 

　　艾德金融執行董事陳政深表示，申洲在技術走勢上已跌穿整個上升軌，可撈底博反彈，且其上升通道本來走勢頗佳，明顯見100天線有些支持，博重上近10天線也有約10%水位。反彈目標可先看保歷加通道中軸線即20天線近69元，若再進取些則可看保歷加通道上軸即約72.5元。

 

　　不過，陳政深認為，若從基本因素來看，申洲未必是首選股。首先，整個行業面對很多不確定性，雖然中美關係有些回暖，但不知何時又再出現貿易爭拗，此類股份敏感性很大，必須小心。此外，公司的主要客戶暫見不到很強勁的盈利增長，它們充其量收入有些增長，但利潤率亦受壓，這方面存在隱憂。再者，申洲此類股份現時市盈率達10幾倍，估值絕不便宜，當然它是龍頭，可算作中性，至於股息率4厘幾算是合理，但不算很吸引，現時美債息也達4厘，所以申洲中長線不具值博率，若有多餘資金可分配下去，惟非首選。

 

　　申洲半日跌4.12%收報64元，連跌兩日，累計跌幅8.64%，成交6.02億元。其他出口股表現各異，創科實業升2.1%報97.1元，偉易達(00303)跌0.63%報63.55元，敏華控股(01999)跌0.64%報4.65元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票

返回財經熱話

