美股 | 美國PEC通脹數據支持減息，美股三大指數周線上升

美國9月個人消費支出(PCE)數據顯示通脹放緩，支持聯儲局在本月減息。美股上周五（5日）全線收高，周線均錄得升幅。其中標指更在過去10個交易日內，錄得9次上漲，同時逼近歷史高位，顯示市場在年底前的強勁動力。

道指收市升104.05點，或0.22%，報47954.99點；標普500指數升13.28點，或0.19%，報6870.4點；納指升72.99點，或0.31%，報23578.13點。

數據顯示，美國9月PCE物價指數按月上升0.2%，按年則上升2.8%，兩者皆符合市場預期。

串流平台Netflix(US.NFLX)宣布與華納兄弟探索(US.WBD)達成協議，將以720億美元收購後者的影視工作室及串流媒體業務。





華納兄弟探索股價收市升6.3%，但仍低於收購溢價，反映市場對監管審批的擔憂。​另外，市場擔憂Netflix巨額收購支出及整合風險或影響公司短期盈利能力，Netflix股價收市下跌2.9%。​

美匯指數走勢疲軟

隨著聯儲局議息會議臨近，市場對減息的預期進一步升溫，美匯指數走勢疲軟，日內報99，下跌0.06%。美元兌日圓在155.2水平徘徊，日內報155.31，升約0.1%。歐元兌美元匯價盤中溫和向上，報1.164，微升0.02%。

現貨金價及紐約期金守於每盎司4200美元之上。現貨黃金報每盎司4237美元，日內跌幅約0.17%。紐約期金報4230美元，日內跌幅約0.3%。

國際油價造好，紐約期油上漲約0.8%，報每桶60.18美元，盤中一度高見60.5美元。布蘭特期油上漲0.8%，報每桶63.81美元。

