開市Go | 儲局降息理據增，OpenAI推新模型救急，百度證實擬分拆昆侖芯

08/12/2025

要聞盤點

 

1、美股上周五(5日)延續升勢，三大指數全線收高。受惠於通脹數據降溫及重磅併購消息刺激。道指收市升104.05點，或0.22%，報47954.99點；標普500指數升13.28點，或0.19%，報6870.4點；納指升72.99點，或0.31%，報23578.13點。中國金龍指數升100點。日經期貨截至上午7時58分上升242點。

 

2、美國9月PCE及核心PCE價格指數符合預期，被視為支持美聯儲本月減息；密西根大學調查顯示，12月消費者信心五個月來首次回升。

 

3、華府稱烏克蘭與美國達成「安全安排框架」，澤連斯基周一將與法、德、英領導人討論美國推動達成和平協議的相關努力。

 

4、Netflix宣布以720億美元收購華納兄弟探索影視工作室及串流媒體業務，涵蓋《哈利波特》、《蝙蝠俠》等IP。

 

5、中美高層官員視像通話討論落實「釜山安排」，美財長貝森特形容通話富有成效，稱雙方討論了兩國元首「釜山安排」的具體落實情況，指目前進展順利。

 

6、美國白宮發布新版《國家安全戰略》，稱中美已經演變為近乎對等的關係；美國將調整與中國的經濟關係，以互惠平等為原則，重振美國經濟自主地位。

 

7、外媒稱OpenAI計劃最早於周二（9日)發布新模型GPT-5.2，較原定的12月下旬明顯提前，根據網友在社交媒體上貼出的比較圖，GPT-5.2聲稱幾乎全面碾壓Gemini 3和Claude 4.5。

 

8、中國證監會主席吳清稱，將對優質券商適度鬆綁，優化風控指標，提高資本利用效率。

 

9、日本防衛省指責中國戰鬥機火控雷達鎖定日機，中方回應指日方干擾其訓練，危及飛行安全。

 

10、歐洲央行管委Villeroy稱若通脹低於2%目標情況，歐央行將採取行動。

 

11、中原數據顯示，11月工商舖成交約327宗，按月升23.86%，寫字樓成交按月增逾五成。

 

12、知情人士稱SpaceX計劃出售內部股份，估值或超5000億美元，估值有望超過OpenAI成為全球最具價值初創公司。

 

13、可再生能源產品提供商果下科技(2655)今日至本周四(11日)招股，計劃全球發售3385.29萬股H股，每股作價20.1元，最高集資額約6.8億元，每手100股，入場費2030.26元，公司預期於下周二(16日)掛牌。

 

即時重點新聞

08/12/2025 10:07  《異動股》泡泡瑪特挫6%，德銀憂Labubu溢價褪明年內地收入或跌兩成

08/12/2025 09:52  《異動股》恒指新貴反高潮信達生物挫6%，零跑跌近3%，指數變動今天生效

08/12/2025 08:30  【立法會選舉】地方選區點票結果出爐，方國珊鄧家彪膺票后票王

08/12/2025 08:39  【立法會選舉】選管會：選舉運作大致暢順，對投票人數感鼓舞

08/12/2025 09:35  《異動股》華泰、國泰海通升近4%，中證監擬放寬優質券商槓桿限制

08/12/2025 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒４１億元，買小米沽阿里

08/12/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】花旗升中石油目標逾兩成，降領展評級至中性

08/12/2025 09:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７８３３，一年拆息上日報３﹒１４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 ｜ 六股今調入港股通名單後齊齊跌，銀諾挫一成極智嘉跌5%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 ｜ 華泰、國泰海通升近4%，中證監擬放寬優質券商槓桿限制新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 ｜ 百度高開3%，確認擬議分拆晶片昆侖芯及進行上市評估新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

維拉主場硬淨，阿仙奴靠反擊；車路士海鮮波，般尼茅夫博和新文章
人氣文章

手機情報站．徐帥

$1,999 Nothing Phone （3a） Lite｜入門手機超班質素，三鏡拍攝佳，續航力強新文章
人氣文章

騙局大拆解

釣魚騙案｜騙徒假冒政府／社署／紅十字會 發送捐款釣魚訊息 騙取銀行資料 1新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

鑽石是怎樣煉成的？從原石切割到最後打磨，見證鑽石熠熠生輝的蛻變！ 新文章
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《換乘真愛》：愛，在永恆之前選擇一次
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

港樂「藤田真央的拉赫曼尼諾夫」：為逝去的靈魂留下一處安息之地
健康好人生 Health Channel
人氣文章
全港逾100萬人患脂肪肝，醫生推介1類食物12周降肝炎指數新文章
人氣文章
宏福苑火災後，如何照顧長者情緒？從「被看見」到「有掌控」，共同走過復原之路 新文章
人氣文章
飲茶養生｜營養學專家推介1款「天然降血壓茶」　每天喝這份量有效防癌/抗老/降三高　
