開市Go | 儲局降息理據增，OpenAI推新模型救急，百度證實擬分拆昆侖芯

要聞盤點

1、美股上周五(5日)延續升勢，三大指數全線收高。受惠於通脹數據降溫及重磅併購消息刺激。道指收市升104.05點，或0.22%，報47954.99點；標普500指數升13.28點，或0.19%，報6870.4點；納指升72.99點，或0.31%，報23578.13點。中國金龍指數升100點。日經期貨截至上午7時58分上升242點。

2、美國9月PCE及核心PCE價格指數符合預期，被視為支持美聯儲本月減息；密西根大學調查顯示，12月消費者信心五個月來首次回升。

3、華府稱烏克蘭與美國達成「安全安排框架」，澤連斯基周一將與法、德、英領導人討論美國推動達成和平協議的相關努力。

4、Netflix宣布以720億美元收購華納兄弟探索影視工作室及串流媒體業務，涵蓋《哈利波特》、《蝙蝠俠》等IP。

5、中美高層官員視像通話討論落實「釜山安排」，美財長貝森特形容通話富有成效，稱雙方討論了兩國元首「釜山安排」的具體落實情況，指目前進展順利。

6、美國白宮發布新版《國家安全戰略》，稱中美已經演變為近乎對等的關係；美國將調整與中國的經濟關係，以互惠平等為原則，重振美國經濟自主地位。

7、外媒稱OpenAI計劃最早於周二（9日)發布新模型GPT-5.2，較原定的12月下旬明顯提前，根據網友在社交媒體上貼出的比較圖，GPT-5.2聲稱幾乎全面碾壓Gemini 3和Claude 4.5。

8、中國證監會主席吳清稱，將對優質券商適度鬆綁，優化風控指標，提高資本利用效率。

9、日本防衛省指責中國戰鬥機火控雷達鎖定日機，中方回應指日方干擾其訓練，危及飛行安全。

10、歐洲央行管委Villeroy稱若通脹低於2%目標情況，歐央行將採取行動。

11、中原數據顯示，11月工商舖成交約327宗，按月升23.86%，寫字樓成交按月增逾五成。

12、知情人士稱SpaceX計劃出售內部股份，估值或超5000億美元，估值有望超過OpenAI成為全球最具價值初創公司。

13、可再生能源產品提供商果下科技(2655)今日至本周四(11日)招股，計劃全球發售3385.29萬股H股，每股作價20.1元，最高集資額約6.8億元，每手100股，入場費2030.26元，公司預期於下周二(16日)掛牌。

