新股上市 | 果下科技(2655)招股入場費2031元，獲無錫惠山國資委等基石投資

08/12/2025

新股上市 | 果下科技招股入場費2031元，獲無錫惠山國資委等基石投資

 

 

　　可再生能源產品提供商果下科技(2655)今日至本周四(11日)招股，計劃全球發售3385.29萬股H股，其中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價20.1元，最高集資額約6.8億元，每手100股，入場費2030.26元。公司預期於下周二（16日）掛牌，獨家保薦人為光大證券國際。

 

　　果下科技是次引入基石投資者包括由無錫惠山經濟開發區國有資產管理辦公室控制的惠開香港、Dream'ee HK Fund及霧凇資本三家公司合共認購7425萬元，基於發售價每股發售股份20.1港元，基石投資者將予認購的發售股份總數將為369.4萬股，假設發售量調整權及超額配股權均未獲行使，佔公司已發行股本總額0.73%。

 

　　公司估計，是次全球發售所得款項淨額約6.06億元。當中約44%，將用於提升集團的研發能力；約19%將用於建設海外運營及服務網絡，以支持國際化增長策略；約27%，將用於擴大大型儲能系統產品、工商業儲能系統產品及戶用儲能系統產品的產能；約10%，將用作營運資金及其他一般公司用途。

 

　　果下科技作為一家中國儲能行業的可再生能源解決方案及產品提供商，專注於研究及開發並向客戶及終端用戶提供儲能系統解決方案及產品，其儲能系統解決方案和產品服務於並能夠覆蓋大型電源側、大電網側、工商業及住宅等多種應用場景，適用於中國市場及海外市場。

 

　　公司於今年上半年收入6.91億元人民幣，按年升662.9%，期內扭虧為盈，錄母公司擁有人應佔利潤557.5萬元人民幣，相對2024年同期虧損2559萬元人民幣。

撰文：經濟通市場組

