新股掛牌｜卓越睿新首掛高開24%每手賺1610元，納芯微力保發行價

《經濟通通訊社8日專訊》卓越睿新(02687)今日首掛，開報83.6元，較招股價67.5元高出23.9%，以每手100股計，不計手續費，每手賺1610元。

內地高等教育機構教學數字化解決方案提供商卓越睿新公布，香港公開發售部分共有約13.5萬人申請，超額認購約4812.4倍，認購一手100股H股的5.73萬人中有574人獲配股份，分配比率1%，無人穩獲一手。卓越睿新最終發售價67.5元，定價為招股價範圍中位數偏低水平，輝立暗盤於上周五（5日）收報88.1元，比定價升30.5%，一手帳面賺2060元。

該集團指，「頂頭槌飛」涉33.33萬股，共有2742人申請，其中873人獲發100股，分配比率0.01%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購1.33倍。該集團招股集資約4.5億元。鑑於股權高度集中於數目不多股東，即使小量H股成交，H股價格亦可能大幅波動。

納芯微H首掛平開力保發行價116元，暗盤插水每手蝕過千

納芯微H股(02676)今日首掛平開報116元，與招股價一致。

納芯微公布，香港公開發售部分共有約2.2萬人申請，超額認購約24.33倍，認購一手100股的1.2萬人中有523人獲配股份，分配比率4.32%，認購2500股方穩獲一手。該集團於今日上午9時掛牌上市，最終發售價每股116元，較A股周五收市價（折合約174.22港元）折讓超33%。

納芯微輝立暗盤於上周五收報105.3元，比定價跌9.2%，較A股周五收市價近四成，一手帳面虧損1070元。

「頂頭槌飛」涉80萬股，共有2人申請，各獲3.06萬股，及其中1人獲發額外100股，分配比率3.83%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購1.65倍。該集團招股集資約22.1億元。鑑於股權高度集中於數目不多股東，即使小量H股成交，H股價格亦可能大幅波動。

撰文：經濟通通訊社市場組

