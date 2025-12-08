信達生物｜今染藍即急挫逾8%，難逃「魔咒」未宜沾手抑定要趁機吸？

恒生指數公司早前宣布今年第三季季檢結果，其中信達生物(01801)獲同時納入恒指及國指成分股，於今日(8日)正式生效，股價今早略為高開後即急插逾8%低見84.1元，一舉跌穿多條移動平均線。消息面上，公司最新宣布有七款創新產品獲納入新版國家醫保藥品目錄，另外最近與武田製藥達成全球戰略合作，對方斥資7.8億元入股，看來都不算壞消息。不過，市場向來有「染藍魔咒」之說，記得泡泡瑪特(09992)自9月初正式染藍後，股價至今累跌三成，而信達生物年初至今仍累升逾1.3倍，會否也難逃「魔咒」？抑或反可趁股價調整吸納？

（信達生物網頁截圖）

信達生物七款創新產品獲納入新版國家醫保藥品目錄

2025年新版國家醫保目錄及商保創新藥目錄於上周末發布，醫保藥品目錄調整新增114種藥品，首版商保創新藥目錄則納入19種藥品。信達生物宣布，公司7款創新產品成功納入新版《國家基本醫療保險、生育保險和工傷保險藥品目錄(2025年)》(國家醫保藥品目錄)，包括：達伯舒(信迪利單抗注射液，抗PD-1單克隆抗體)新增適應症、信必敏(替妥尤單抗N01注射液，抗IGF-1R單克隆抗體)、奧壹新(利厄替尼片，EGFR TKI)、達伯特(氟澤雷塞片，KRAS G12C抑制劑)、達伯樂(己二酸他雷替尼膠囊，ROS1TKI)、睿妥(塞普替尼膠囊，RET抑制劑)、捷帕力(匹妥布替尼片，BTK抑制劑)。新版國家醫保藥品目錄將於2026年1月1日起正式實施。

信達生物表示，此次7款創新藥成功納入國家醫保藥品目錄，涵蓋腫瘤(肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、婦瘤及血液瘤)和心血管及代謝等社會負擔較重的疾病領域，將繼續提高患者的用藥可及性和可負擔性，全面惠及更多的中國老百姓。

（信達生物網頁截圖）

不過，有分析指，隨著政策利好兌現，疊加醫保談判後價格調整可能帶來短期利潤壓力，部分資金選擇獲利了結，導致創新藥板塊短期承壓。國投證券則稱，商業健康保險創新藥品目錄出台後有望改善高價值創新藥支付難的問題，有望在基本醫保支付之外多一個支付路徑，打破既往銷售天花板。

達成與武田製藥全球戰略合作 對方斥7.8億元入股

另外，信達生物近日公布，上周四(4日)完成與武田製藥的全球戰略合作相關協議，包括許可、選擇權及合作協議各自之所有先決條件均已達成或獲豁免，同時完成向對方配發及發行約691.38萬股股份，佔信達已發行股本約0.4%，認購價每股112.56元，較公司周三(3日)收市價溢價20.3%，並設一年禁售期限制，涉資約7.78億元。公司董事會表示，完成與武田製藥的合作及配股事項後，將進一步加強公司研發及商業化布局，推動業務長遠發展。

信達生物較早前公布，與武田製藥的全球戰略合作相關協議加速新一代免疫腫瘤及ADC療法全球開發及商業化。信達將獲首付款12億美元，其中1億美元以戰略股權投資形式認購信達股份，所得款項淨額80%用於管線多項臨床及臨床前項目研發，20%作一般企業用途。信達另有權獲高達102億美元潛在里程碑付款及大中華區外銷售分成。

伍禮賢：業績維持高增長股價仍較強 近80元可中長線吸納

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，之前泡泡瑪特急跌與市場憂慮其往後增長持續性有關，信達生物業務增長動力則較平穩，若按今年以來季度來看，業績都維持較高增長速度，上半年亦由虧轉盈，且公司各項業務都表現不錯，包括有些藥品獲納入國家醫保目錄，管理層亦預計到2027年收入規模有機會達200億元，反映其往後業務增長勢頭不錯。雖然今日獲納入恒指後其股價反而受壓，但相信此調整未必改變其中長期繼續向上趨勢，長線投資者不妨趁回落繼續留意。

伍禮賢補充指，信達生物急跌也與之前累積升幅大有關，但並非只有它單獨飆升，始終一些生科製藥股上半年都累積較大升幅，近段時間處於回落及整固過程中，信達生物情況也一樣，但與行業其他股份相比，其股價仍較強勢，距離高位不算特別遠，反觀有些醫藥股回落幅度較大，可見市場對信達不算看得很淡，若挨近80元應可作中長線吸納。

信達生物半日跌8.48%收報84.2元，連跌兩日，累積跌幅9.99%，成交35.09億元。獲納入國指的中國宏穚(01378)亦跌3.08%報32.7元，百勝中國(09987)則升0.72%報362.8元。獲納入科指的零跑汽車(09863)跌3.03%報51.25元。獲納入恒生綜合指數的6隻股份亦普遍下挫，富衛集團(01828)跌2.41%報38.14元，禾賽(02525)跌2.61%報156.5元，奧克斯電氣(02580)跌3.86%報15.2元，銀諾醫藥(02591)跌13.5%報38.06元，奇瑞汽車(09973)跌3.29%報31.78元，惟極智嘉(02590)無升跌報24.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

