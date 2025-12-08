  • 會員
券商股 | 中證監擬對優質券商適當鬆綁，中資券商股逆市造好可以點揀？

08/12/2025

　　中國證監會主席吳清上周六(6日)在中國證券業協會會員大會上表示，將對優質券商適當鬆綁，適度打開資本空間及槓桿限制，有券商認為若資本槓桿優化，優質頭部券商有望充分受益ROE(淨資產收益率)長期成長空間。中資券商股今日(8日)普遍逆市造好，其中國泰海通(02611)、中信証券(06030)及招商證券(06099)等都曾飆逾半成，近期內險股已率先隨著A股造好，券商股或可接力，應如何選擇及部署？

 

（中證監網頁官方圖片）

 

中證監吳清：對優質機構適當鬆綁　適度打開槓桿限制


　　中國證監會主席吳清在中國證券業協會第八次會員大會上表示，將著力強化分類監管、扶優限劣，對優質機構適當鬆綁，進一步優化風險控制指標，適度打開資本空間及槓桿限制，提升資本利用效率。吳清指，一方面鼓勵頭部券商透過併購重組打造國際一流投行，對優質機構「適度鬆綁」，打開資本空間與槓桿限制；另一方面劃出嚴格紅線，強調要堅決出清不適格股東，對加密資產等「看不清、管不住」的新業態堅決不展業、違規的堅決不做。

 

　　吳清還表示，將對中小券商、外資券商在分類評價、業務准入等方面探索實施差異化監管，促進特色化發展；對於少數問題券商要依法從嚴監管，對違法的從嚴懲治。

 

中證監主席吳清（中證監網頁官方圖片）

 

國泰海通：優質頭部券商有望充分受益ROE長期成長空間

 

　　國泰海通發表研報指，吳清主席致辭提出對優質機構適當鬆綁，進一步優化風控指標，適度打開資本空間和槓桿限制。優化資本槓桿的背後本質在於推動行業經營從規模導向轉向風險定價，從牌照紅利轉向專業經營，預計券商未來將更重以專業性實現盈利，這是對於優質頭部券商的重要利好，也是板塊估值修復的重要催化。資本槓桿優化是行業專業化經營的客觀需求，去年已有部分優化舉措。當前證券行業高質量發展導向下，政策資源進一步向優質頭部券商傾斜，例如去年9月已推動風控指標計算標準的修訂，包括下調分類評價較高的券商風險資本準備調整系數等，差異化釋放優質券商資本空間。

 

　　國泰海通又指，中國內地券商槓桿率顯著低於國內外金融同業，除了商業模式的差異外，監管約束也是重要方面(尤其是對於頭部券商)。25年上半年末上市券商平均槓桿率3.3x，國泰海通、中信證券僅4.5、4.3x，而同期國內銀行業、高盛、大摩槓桿率分別為12.2x、14.4x、12.5x。對於頭部券商，監管在風控指標、衍生品業務等方面的約束是限制資本槓桿進一步提升的重要方面。若資本槓桿優化，有望打開券商業務發展及ROE長期成長空間。現行框架下，券商理論槓桿上限約為6x(優質頭部實際更高)，長遠來看，隨著兩融、衍生品、跨境等資本中介業務的增長，優質頭部券商運用槓桿的能力更強，有望充分受益政策優化帶來的ROE成長空間。

 

　　方正證券也認為，在監管支持方面，吳清主席致辭所提是繼2024年9月證監會修訂《證券公司風險控制指標計算標準規定》以來監管又一次明確優化風控指標、打開槓桿限制，預計後續相關政策落地、優質券商ROE天花板有望打開。

 

機構料券商板塊全年淨利潤同比增51%　ROE回升至8.8%

 

　　事實上，回顧年內表現，資本市場延續高景氣、行業供給側改革加速，但券商基本面改善趨勢與估值表現持續背離。根據機構預測，市場高景氣下，券商板塊2025年利潤有望維持同比高速增長，預計券商板塊全年淨利潤同比增長51%，ROE回升至8.8%，而板塊當前估值PB僅1.45倍，處於近10年35%分位點。板塊估值與業績改善趨勢不匹配、估值上修空間充足。


　　與此同時，近期券商板塊事件催化較多，中金(03908)併購案例落地、券商綜合帳戶試點再擴容，關注事件催化下板塊估值修復機會。

 

（中信証券網頁截圖）

 

伍禮賢：大型券商更受惠A股強勢　中信証券國泰海通現價可吸

 

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，中資券商股表現最主要看A股市場活躍度，雖然近期A股於高位徘徊，但成交量卻有所回落。然而，券商股最賺錢部分是一些融資業務即兩融餘額，其實現時內地上海加上深圳的兩融餘額仍在歷史高位附近，逼近25000億元，相信其規模有助令券商股盈利繼續有不錯表現。這亦反映國策繼續希望市況活躍，包括可能放寬券商槓桿限制，近期亦鼓勵一些長線保險企業資金繼續流入股市，這些舉措都為內地股市帶來不錯幫助，所以相信中資券商股往後可繼續在內地股市表現強勢過程中出現向上情況，事實上近段時間內險股已率先上升，接著跟升股份應會是券商股。

 

　　伍禮賢又認為，市佔規模愈大的券商股受惠市況程度愈高，故中信証券、國泰海通及中金等與市況相關性更高，較為看好。雖然過去整個中資券商板塊的股價聯動性很高，始終大家都是看著A股表現，股價趨勢其實不會有太大分別，但以市佔率計，大型券商的穩定性會更好，當中中信証券現價已可留意，往後應有機會挑戰前兩個頂部位置大概32元及33元，國泰海通亦可於現價買入，上望18元。

 

　　A股市場今天高開高走，滬綜指收升0.54%，報3924.08點，深成指揚1.39%，報13329.99點，創業板指漲2.6%。滬深兩市成交額2.04萬億元人民幣，較上一個交易日放量3109億元人民幣，近一個月來再度突破2萬億元人民幣。券商股今日普遍造好，中信証券升1.7%收報27.6元，國泰海通升2.69%報16.01元，招商證券升2.82%報15.29元，中國銀河(06881)升1.37%報10.61元，HTSC(06886)升5.17%報19.33元，中信建投証券(06066)升2.99%報12.76元，光大證券(06178)升1.08%報9.32元，廣發證券(01776)升3.1%報17.94元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉


