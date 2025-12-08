  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

異動精選 | 百度確認擬分拆昆崙芯上市股價飆，政治局會議召開惟內銀挫

08/12/2025

異動精選 | 百度確認擬分拆昆崙芯上市股價飆，政治局會議召開惟內銀挫

 

異動精選 | 百度確認擬分拆昆崙芯上市股價飆，政治局會議召開惟內銀挫

 

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01038

長江基建集團

52.550

異動股

02539

樂摩科技

84.800

異動股

00728

中國電信

5.760

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01038 長江基建集團
  • 52.550
  • 02539 樂摩科技
  • 84.800
  • 00728 中國電信
  • 5.760
  • 02231 景業名邦集團
  • 0.145
  • 02202 萬科企業
  • 3.460
股份推介
  • 02382 舜宇光學科技
  • 68.550
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.810
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.580
  • 目標︰$23.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 73.550
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 19.150
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 153.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 42.580
  • 00388 香港交易所
  • 404.600
  • 02318 中國平安
  • 61.750
  • 00001 長和
  • 55.100
報章貼士
  • 03993 洛陽鉬業
  • 19.150
  • 目標︰--
  • 01050 嘉利國際
  • 2.810
  • 目標︰--
  • 03750 寧德時代
  • 506.500
  • 目標︰$540.00
熱炒概念股
即時重點新聞

08/12/2025 16:45  《盤後部署》金融股下挫恒指失守百天線，中證監鬆綁券商廣發吼得過

08/12/2025 17:43  港交所(388)下月2日起優化場外結算公司履約抵押品安排

08/12/2025 18:03  【政策解讀】分析：政治局會議強調提質增效，財政和貨幣擴張或相對審慎

08/12/2025 16:48  《新股上市》寶濟藥業(02659)孖展認購額料錄得2692.1億，超額2691倍

08/12/2025 16:08  《新股掛牌》卓越睿新尾段急飆收高逾87%報126.4元，每手賺5890元

08/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒４億元，買小米沽騰訊

08/12/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】花旗升中石油目標逾兩成，降領展評級至中性

08/12/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７８１２，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 政治局會議定調明年宏觀政策更加積極，美元計出口大勝預期新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 ｜ 政治局會議提振力度不足，內銀散水恒指全日跌319點收報25765新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 百度確認擬分拆昆崙芯上市股價飆，政治局會議召開惟內銀挫新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

李麗珍母女檔拍新版《富貴逼人》？！59歲凍齡女神保養心得：隨心吃喝、用針灸瘦面去水腫新文章
人氣文章

政經范局．范強

從成都到新德里的距離有多遠？新文章
人氣文章

娛樂

梁祖堯盼《偷偷記得》能幫觀眾抒發悲痛情感，捐出紀念品收益幫助大埔災民：「幫得幾多盡量幫」新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

追夢不設年齡限制！從全職媽媽到自家美容院，註冊香薰治療師Peggy Wong：「大膽一點，你看到的風景會更加大」
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

港樂「藤田真央的拉赫曼尼諾夫」：為逝去的靈魂留下一處安息之地
人氣文章

先行入手．Onki Chan

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘
健康好人生 Health Channel
人氣文章
餐具安全｜劣質仿瓷碗釋甲醛恐增患血癌風險，消委會推介24款安全餐具新文章
人氣文章
名人保養｜鍾漢良51歲生日上海跑全馬大曬Fit爆身型，網民大讚活像年青小伙子新文章
人氣文章
患癌警號 │ 癌患者真實分享5大身體狀況，恐是癌症先兆
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/12/2025 22:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事08/12/2025
神州經脈 | 政治局會議定調明年宏觀政策更加積極，美元計出口大勝預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43

貨幣攻略

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌

04/12/2025 16:33

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區