電訊股 | 美國或禁中國電訊商接入當地網絡，三大電訊股仍可趁股價回調吸納？

據報美國聯邦通訊委員會（FCC）可能禁止中國三家主要電訊公司接入美國網絡，其實FCC數年前已以國家安全為由禁止三家公司在美運營。三大電訊商股價暫未受太大影響，今日（9日）僅中移動(00941)及中電信(00728)略為偏軟。高盛近日發表報告，料三大電訊股派息比率可穩步提升，新業務貢獻度亦有望上升，維持「買入」評級，或可趁其近日隨大市回調吸納。

（資料圖片）

美國聯邦通訊委員會稱或禁止中國三大電訊商接入美國網絡

據《路透》報道，美國聯邦通訊委員會(FCC)日前表示，可能會禁止三家中國主要電訊公司接入美國網絡，原因是「阻止騷擾電話接入」。FCC發布命令，要求中移動、中電信和中聯通(00762)須就其在該機構反機器人電話騷擾資料庫中的認證問題進行處理，並對這些公司出現在該資料庫中表示關切。若FCC將其移除，則美國所有中間服務商及語音服務供應商必須停止直接接受這些中國電訊業者的通話。

FCC警告稱，由於國家安全考量，若相關企業無法提供令人信服的證據證明其存在於該數據庫「不會對國家安全構成威脅且符合公共利益」，委員會仍可能將其從數據庫中移除。FCC給予這些公司兩周時間回應。中國駐華盛頓大使館未立即回應置評請求。

FCC先前已禁止這三家公司在美運營。2019年，該機構以國家安全風險為由否決了中移動在美提供電訊服務的申請，隨後於2021年和2022年先後撤銷了中國聯通美洲公司、太平洋網路公司及其全資子公司ComNet（中信國際電訊）以及中國美洲電信公司的在美運營授權。

（AP圖片）

高盛料三大電訊股新業務貢獻度上升 派息比率可穩步提升

高盛近日發表研究報告指，經審視中資電訊商的資本開支、股息、用戶數量、現金循環周期、自由現金流利潤率、每月每用戶平均收入(ARPU)、EBITDA利潤率、新業務協同效應、互聯網數據中心業務表現，及估值共十個關鍵指標，認為目前傳統通訊業務收入增長雖然疲軟，但仍相信中資電訊商可透過提供更多增值服務以推動消費，新業務涵蓋數據中心、算力、AI模型及應用等解決方案，可成為AI發展下的主要受益者。

高盛維持對中移動、中聯通及中電信「買入」評級，預期三大電訊股的資本開支預算正轉移至投放到計算基礎設施，以把握中國AI需求增長，同時新業務貢獻度上升，以及派息比率可望穩步提升，將為投資者持續帶來回報。

中電信發布AI+低空經濟能力體系 中移動發布消費級四足機器人

值得一提，2025數智科技生態大會於本月4日至7日在廣州舉辦，中電信在會上發布AI+「1+1+4+N」低空經濟能力體系，天翼星盾、星瞰、星雲三大平台同步升級至5.0版本，目標加速網聯無人機規模化應用。中電信表示，加快培育開放低空經濟場景，深耕一網統飛、鄉村治理、公安警務及民生救援等場景需求，組建低空應急救援協同力量，進一步推進網聯無人機應用規模化發展，已在全國30省落地超過500個項目。

另邊廂，中移動近日正式發布家庭服務型具身智能產品——「靈犀」四足機器人。這是中移動首款消費級四足機器人，以「擬人化交互」和「場景化服務」為核心設計理念，適配兒童陪伴、老人照護、家庭安全守護等多元需求。據悉，「靈犀」具備強大的自然語言理解與持續學習能力，可精準理解用戶意圖，並逐步適配每個家庭的獨特生活習慣，例如家人外出時，它能按預設路線全屋自動巡邏，依託高清攝像頭與環境傳感器實時監測燃氣洩漏、異常闖入等安全隱患，第一時間向用戶手機推送警報。另外，它若檢測到老人長時間停留衛生間或意外跌倒，將立即前往查看並通知家人；面對兒童，它能進行語音互動、播放兒歌和講述故事，還可通過靈活肢體表演才藝。此外，其「移動攝影師」功能能在家庭聚會時自主跟隨拍攝。

莫灝楠：美制裁消息早已反映 電訊股料區間上落首選中移動

南華金融集團副總監莫灝楠認為，美方禁令對三大中國電訊商完全沒影響，大家只需見其符合「中特估」邏輯，既願意派息，又肯做回購，且可能預計到其股息分派會一直上升，就可以買入。而美國制裁或不准其於當地運營此類消息很久之前已完全反映，早於中移動股價還只有40幾元，美國資金早已不准買入。

至於股價表現，莫灝楠指，中電信及中聯通此前升了很多，近日有所回調也很正常，事實上，之前市場一直追捧高息股，此類「中特估」股份都升了一段頗長時間，中移動現價80幾元，之前40幾元也見過，高息股升一倍已很誇張，中間稍為回調沒甚麼特別，而大家買此類股份應純粹看中其派息分紅及穩定現金流，股價不見有很明顯趨勢，升到現價料只會區間上落。若論首選可揀中移動，貪其「最大隻、最穩陣、息率最高」，現時6厘股息亦合理。

中移動今日跌0.17%收報86元，中電信跌0.69%報5.72元，中聯通無升跌報8.75元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

