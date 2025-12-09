恒指全日跌331點收報25434刷半個月低，雅居樂遭提清盤累內房齊跌

港股開市未明朗，盤中有色、內房、內需、晶片及科技股集體下跌，拖累恒指明確轉跌，午後更繼續沉底，全日收報25434，跌331點或1.3%，創11月24日以來新低，主板成交超過2102億元。恒生中國企業指數收報8936，跌147點或1.6%。恒生科技指數收報5554，跌107點或1.9%。

據報雅居樂(03383)昨日（8日）遭發展項目合作夥伴新濠（中山）企業管理有限公司入稟高院，提出清盤呈請。司法機構網頁顯示有關案件排期明年2月25日聆訊。雅居樂全日股價挫18.4%，報0.31元，並連累一眾內房企業，龍湖(00960)跌6%，報9.3元，中海外(00688)跌3.2%，報12.6元，潤地(01109)跌3.8%，報28.1元，萬科企業(02202)跌3.5%，報3.34元。

內地網傳多晶硅收儲平台正式成立，惟本港光伏股跌多升少，信義玻璃(00868)跌8.1%領挫藍籌，報8.27元，信義光能(00968)跌4.6%，報3.12元。

泡泡瑪特(09992)被市場質疑LABUBU熱度減退加上產能過高影響定價，股價全日跌5%，報190.3元。

針對中國生物技術公司的《生物安全法案》被納入美國眾議院和參議院談判代表達成一致的最新版《國防授權法案》（NDAA），意味著美國國會很大機會將通過生物安全法案。生科股集體殺跌，恒指生科指數僅八隻成分股上升。聯營傳奇生物的金斯瑞生物科技(01548)瀉10.1%，報13.55元，映恩生物(09606)跌4%，報310.4元，康方生物(09926)跌4%，報119.4元，三生製藥(01530)跌3.6%，報28.14元。惟最可能受法案影響的藥明系逆市升，藥明合聯(02268)升3.3%，報69.6元，藥明生物(02269)升1.9%，報33.56元，為表現最佳藍籌，藥明康德(02359)升1.1%，報104.6元，連升4日累計升幅7.4%。此外，中生製藥(01177)升1.3%，報6.87元。

國際清算銀行警告，今年以來黃金與股市價格同步飆升的現象，至少半個世紀以來都未曾出現過，這可能是兩類資產同時存在泡沫的風險。金礦股捱沽，紫金(02899)跌4.2%，報32.5元，招金礦業(01818)跌3.5%，報27.5元。

周大福集團鄭氏家族已於上周五（5日）把53.9%的周大福(01929)股份，轉移至一間名為Beyond Luck的公司持有，而鄭家的投資旗艦周大福企業及周大福資本則分別持有Beyond Luck約65%及35%股權，相當於將周大福注入周大福企業，周大福全日挫4.8%，報13.02元。

美國總統特朗普公布，准許英偉達向中國出口H200晶片，並稱已得到「習主席積極的回應」，而相關H200收入的25%將支付給美國。消息利好AI基建股，萬國數據(09698)升2.4%，報35.58元，金山雲(03896)升1.5%，報6.28元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里(09988)、騰訊(00700)及小米(01810)；阿里收報150.9元，跌1.6%；騰訊收報602.5元，跌0.4%；小米收報41.26元，跌3.1%。

