開市Go | 內地或限買H200晶片，內地公布CPI，復藥減肥藥許可授輝瑞

要聞盤點

1、市場觀望聯儲局周三（10日）公布的議息結果，美股周二（9日）表現反覆，三大指數收市個別發展。儘管市場對減息預期升溫，但受銀行股龍頭摩根大通(US.JPM)大跌拖累，道指顯著受壓。道指收市跌179點，或0.38%，報47560點；標普500指數跌6點，跌幅為0.09%，報6840點；納指升30點，或0.13%，報23576點。中國金龍指數跌107點。日經期貨截至上午8時03分上升110點。

2、美國10月職位空缺升至五個月高位，但招聘減少及裁員增多表明勞動力市場持續放緩。

3、據報美聯儲新主席終極面試將啟動，哈塞特為首要候選人，但勝出並非板上釘釘。他稱央行降息空間大，不止25個基點，潛在GDP增長率或超4%。

4、美國總統特朗普批評歐洲空談，稱俄羅斯戰爭中佔上風，德國總理指美歐同盟不復存在。

5、內地今日將公布11月通脹數據，CPI同比升幅料達0.7%，PPI降幅收窄至約2%。

6、英國《金融時報》稱中國或限制獲取英偉達H200晶片，買家或須解釋為何無法使用國產晶片。

7、滙豐私人銀行預測恒指明年底目標31000點，富途證券樂觀預測可達34000點。

8、彭博稱證監會與港交所致函IPO保薦人，關注新上市申請質量下滑及不合規行為。

