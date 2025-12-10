  • 會員
開市Go | 內地或限買H200晶片，內地公布CPI，復藥減肥藥許可授輝瑞

10/12/2025

要聞盤點

 

1、市場觀望聯儲局周三（10日）公布的議息結果，美股周二（9日）表現反覆，三大指數收市個別發展。儘管市場對減息預期升溫，但受銀行股龍頭摩根大通(US.JPM)大跌拖累，道指顯著受壓。道指收市跌179點，或0.38%，報47560點；標普500指數跌6點，跌幅為0.09%，報6840點；納指升30點，或0.13%，報23576點。中國金龍指數跌107點。日經期貨截至上午8時03分上升110點。

 

2、美國10月職位空缺升至五個月高位，但招聘減少及裁員增多表明勞動力市場持續放緩。

 

3、據報美聯儲新主席終極面試將啟動，哈塞特為首要候選人，但勝出並非板上釘釘。他稱央行降息空間大，不止25個基點，潛在GDP增長率或超4%。

 

4、美國總統特朗普批評歐洲空談，稱俄羅斯戰爭中佔上風，德國總理指美歐同盟不復存在。

 

5、內地今日將公布11月通脹數據，CPI同比升幅料達0.7%，PPI降幅收窄至約2%。

 

6、英國《金融時報》稱中國或限制獲取英偉達H200晶片，買家或須解釋為何無法使用國產晶片。

 

7、滙豐私人銀行預測恒指明年底目標31000點，富途證券樂觀預測可達34000點。

 

8、彭博稱證監會與港交所致函IPO保薦人，關注新上市申請質量下滑及不合規行為。

 

開市Go | 內地或限買H200晶片，內地公布CPI，復藥減肥藥許可授輝瑞

 

開市Go | 內地或限買H200晶片，內地公布CPI，復藥減肥藥許可授輝瑞

 

開市Go | 內地或限買H200晶片，內地公布CPI，復藥減肥藥許可授輝瑞

 

異動股

異動股

01302

先健科技

1.590

異動股

01855

中慶股份

1.340

異動股

01025

嘉藝控股

0.280

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,781.77
    +221.48 (+0.466%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,845.18
    +4.67 (+0.068%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,519.66
    -56.83 (-0.241%)
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升114.861
變動率︰+4.259%
較港股︰+2.83%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升98.038
變動率︰+2.015%
較港股︰+1.75%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升60.928
變動率︰+0.935%
較港股︰-0.44%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.606
變動率︰+0.872%
較港股︰-0.11%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升46.970
變動率︰+2.087%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升158.470
變動率︰+1.609%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升125.010
變動率︰+0.863%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌114.100
變動率︰-2.595%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升133.400
變動率︰+2.892%
NKE
耐克
按盤價(USD)︰升65.150
變動率︰+2.874%
GME
遊戲驛站
按盤價(USD)︰跌22.190
變動率︰-3.981%
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌85.025
變動率︰-4.542%
異動股
  • 01302 先健科技
  • 1.590
  • 01855 中慶股份
  • 1.340
  • 01025 嘉藝控股
  • 0.280
  • 03690 美團－Ｗ
  • 100.000
  • 02800 盈富基金
  • 25.700
  • 00005 滙豐控股
  • 111.700
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 50.150
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 68.100
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.700
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.020
  • 目標︰$23.30
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.160
  • 02899 紫金礦業
  • 32.960
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.780
  • 00027 銀河娛樂
  • 39.440
  • 00268 金蝶國際
  • 13.970
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.980
  • 目標︰$9.70
  • 08391 基石科技控股
  • 0.740
  • 目標︰$0.85
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 64.500
  • 目標︰$73.00
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

