美股 | 減息預期未能提振美股大市，細摩瀉4.7%拖累道指

聯儲局將於當地時間周三（10日）公布議息結果，雖然減息預期上升，但美股周二（9日）表現反覆，三大指數收市個別發展。受銀行股龍頭摩根大通(US.JPM)大跌拖累，道指顯著受壓。

道指收市跌179.03點，或0.38%，報47560.29點；標普500指數跌6點，跌幅為0.09%，報6840.51點；納指升30.58點，或0.13%，報23576.49點。

摩根大通表現疲弱，全日急瀉4.7%，是拖低道指的主因。該行消費者及社區銀行業務聯席行政總裁Marianne Lake預警，指銀行2026年的開支將攀升至約1050億美元，主要受業務增長相關成本及通脹結構性影響所致。​

科技巨企方面，英偉達(US.NVDA)股價微跌0.3%。特斯拉(US.TSLA)升1.3%，Meta(US.META)跌1.5%，蘋果(US.AAPL)跌0.3%，微軟(US.MSFT)升0.2%，谷歌(US.GOOGL)升1.1%，亞馬遜(US.AMZN)升0.5%。

宏觀數據方面，美國勞工統計局公布的JOLTS職位空缺數據顯示勞動力市場依然具韌性。10月份職位空缺數意外反彈至774.4萬個，創五個月新高，遠超市場預期的751.9萬個。​

美元兌日圓強勁反彈

外匯市場今日表現審慎，美匯指數在近期跌勢中呈現小幅反彈。美匯指數報99.23，日內微升0.15%。美元兌日圓強勁反彈，匯價日內升至156.88水平，升幅約0.6%。美元展現韌性，令歐元兌美元走勢受壓，日內報1.1628，微跌約0.07%。

現貨黃金全日表現反覆，早段一度下探至4169美元，隨後買盤支撐回升至4221美元水平，升幅約0.4%。紐約期金表現向好，盤中高見4251美元，單日升幅約0.5%。

國際油價走低，紐約期油格跌破60美元心理關口，報每桶58.31美元，跌幅約0.9%。​布蘭特期油同樣受壓，報每桶61.99美元，跌幅約0.7%。

撰文：經濟通國金組

