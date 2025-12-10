香港樓市 | 中原陳永傑：價跌租升時代正式結束，明年樓價料升15%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2025年樓市整體回暖，一、二手成交宗數均創近年新高，CCL亦回升，為市場從復常轉向復甦奠定穩健基礎，預計「價跌租升」的時代正式結束，明年樓價料升15%。

陳永傑表示，截至11月，一手私人住宅成交量已達1.88萬宗，創一手新例後新高，料全年有望突破2萬宗。二手方面，首11個月暫錄約3.58 萬宗成交，已創4年新高，全年成交量預計可達約3.9萬宗。反映二手樓價的中原城市指數CCL最新報143.03點，全年暫時累計升3.92%，顯示樓價已觸底回升，預期2025年全年CCL有望錄得約5%升幅，扭轉過去三年的頹勢，亦是自2021年後首次出現樓價及租金雙軌上升，標誌著「價跌租升」的時代正式結束。

明年樓價料升15%

陳永傑指，2025年樓市整體回暖，為後市復甦奠定穩健基礎，預測2026年樓市將處於反彈初期，各項數據有望顯著回升，料全年樓價有約15%的升幅。成交量方面，一手市場預計可維持2萬宗高位。二手方面，受惠於一手樓價上升及減息效應，料成交量會躍升近三成，達5萬宗。反映二手樓價的CCL則料上升15%至164點，惟與2021年8月191.34點歷史高位，仍存在約14%差距。

明年現「租價齊漲」局面，料租金升5%

陳永傑預料來年租金升勢亦會延續，形成近年罕見的「租價齊漲」局面。但樓價升幅有望跑贏租金，主要因現時住宅價格較2021年高峰仍累跌逾兩成，具追落後條件。尤其是租金已連升11個月，且連續兩個月創歷史新高，而樓價仍遠低於頂峰。而且在減息環境下，「供樓平過租」持續吸引租客轉租為買，隨著更多人買樓，部分市民不願再握費租，租務需求可能因此回落，導致來年租金升幅放緩，料租金全年上升5%，增幅與去年相若。

撰文：經濟通採訪組

