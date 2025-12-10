  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

香港樓市 | 中原陳永傑：價跌租升時代正式結束，明年樓價料升15%

10/12/2025

　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2025年樓市整體回暖，一、二手成交宗數均創近年新高，CCL亦回升，為市場從復常轉向復甦奠定穩健基礎，預計「價跌租升」的時代正式結束，明年樓價料升15%。

 

香港樓市 | 中原陳永傑：價跌租升時代正式結束，明年樓價料升15%

 

　　陳永傑表示，截至11月，一手私人住宅成交量已達1.88萬宗，創一手新例後新高，料全年有望突破2萬宗。二手方面，首11個月暫錄約3.58 萬宗成交，已創4年新高，全年成交量預計可達約3.9萬宗。反映二手樓價的中原城市指數CCL最新報143.03點，全年暫時累計升3.92%，顯示樓價已觸底回升，預期2025年全年CCL有望錄得約5%升幅，扭轉過去三年的頹勢，亦是自2021年後首次出現樓價及租金雙軌上升，標誌著「價跌租升」的時代正式結束。

 

明年樓價料升15%

 

　　陳永傑指，2025年樓市整體回暖，為後市復甦奠定穩健基礎，預測2026年樓市將處於反彈初期，各項數據有望顯著回升，料全年樓價有約15%的升幅。成交量方面，一手市場預計可維持2萬宗高位。二手方面，受惠於一手樓價上升及減息效應，料成交量會躍升近三成，達5萬宗。反映二手樓價的CCL則料上升15%至164點，惟與2021年8月191.34點歷史高位，仍存在約14%差距。

 

明年現「租價齊漲」局面，料租金升5%

 

　　陳永傑預料來年租金升勢亦會延續，形成近年罕見的「租價齊漲」局面。但樓價升幅有望跑贏租金，主要因現時住宅價格較2021年高峰仍累跌逾兩成，具追落後條件。尤其是租金已連升11個月，且連續兩個月創歷史新高，而樓價仍遠低於頂峰。而且在減息環境下，「供樓平過租」持續吸引租客轉租為買，隨著更多人買樓，部分市民不願再握費租，租務需求可能因此回落，導致來年租金升幅放緩，料租金全年上升5%，增幅與去年相若。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01302

先健科技

1.590

異動股

01855

中慶股份

1.340

異動股

01025

嘉藝控股

0.280

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,783.15
    +222.86 (+0.469%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,845.52
    +5.01 (+0.073%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,520.86
    -55.63 (-0.236%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升114.861
變動率︰+4.259%
較港股︰+2.83%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升98.038
變動率︰+2.015%
較港股︰+1.75%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升60.928
變動率︰+0.935%
較港股︰-0.44%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.606
變動率︰+0.872%
較港股︰-0.11%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升46.970
變動率︰+2.087%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升158.470
變動率︰+1.609%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升125.010
變動率︰+0.863%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌114.100
變動率︰-2.595%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升133.400
變動率︰+2.892%
NKE
耐克
按盤價(USD)︰升65.150
變動率︰+2.874%
GME
遊戲驛站
按盤價(USD)︰跌22.200
變動率︰-3.938%
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌85.026
變動率︰-4.540%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/12/2025 11:57 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/12/2025 11:57 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01302 先健科技
  • 1.590
  • 01855 中慶股份
  • 1.340
  • 01025 嘉藝控股
  • 0.280
  • 03690 美團－Ｗ
  • 100.000
  • 02800 盈富基金
  • 25.700
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 111.700
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 50.150
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 68.100
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.700
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.020
  • 目標︰$23.30
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.160
  • 02899 紫金礦業
  • 32.960
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.780
  • 00027 銀河娛樂
  • 39.440
  • 00268 金蝶國際
  • 13.970
報章貼士
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.980
  • 目標︰$9.70
  • 08391 基石科技控股
  • 0.740
  • 目標︰$0.85
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 64.500
  • 目標︰$73.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/12/2025 17:05  《盤後部署》恒指跌至25200前有支持關注議息結果，摩通短線看好金沙

10/12/2025 14:40  《本港樓市》仲量聯行：香港樓市終見轉勢曙光，明年樓價料升最多5%

10/12/2025 14:37  【新股上市】畢馬威料明年本港IPO集資額達3500億元，續穩守全球三甲

10/12/2025 18:04  滙控據報擬支付約3億美元，以和解法國「Cum-Cum」稅務案件

10/12/2025 18:35  《新股上市》京東工業(07618)暗盤潛水近3%，每手蝕74元

10/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒１８億元，買小米沽盈富基金

10/12/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】摩通升中石油目標逾一成，建銀升優必選目標近三成

10/12/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

淡友轉軚 | 仲量聯行曾煥平：明年住宅樓價料升5%，宏福苑悲劇或令建築費急升（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | CPI創21個月高，PPI降幅擴，IMF亞行上調中國增長預測新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內銀股 | 政治局會議預告明年續實施寬鬆幣策，內銀股價連日調整應如何部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

李麗珍母女檔拍新版《富貴逼人》？！59歲凍齡女神保養心得：隨心吃喝、用針灸瘦面去水腫
人氣文章

玩樂假期

FutureScope啟德登場︱香港首個半球體藝術空間＋3大沉浸式藝術體驗免費睇新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

政策指示炒甚麼
DIVA CHANNEL
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

婚禮季來了！4大新娘內衣Best Pick款式，見證愛情最美的模樣 新文章
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

斷食新潮流！隔日斷食能否兼顧減脂與增肌？ 新文章
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

女性性功能障礙：陰道痙攣！與心理因素、家庭成長背景有關？盆腔運動可改善情況？生殖醫學科專科醫生：由感官練習開始建立親密感！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
宏福苑火災後，如何照顧長者情緒？從「被看見」到「有掌控」，共同走過復原之路
人氣文章
KO曱甴｜林青霞豪宅遭大量曱甴入侵　連環出動滅蟲隊：嚇到手震【附消滅曱甴方法】
人氣文章
如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 00:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/12/2025
淡友轉軚 | 仲量聯行曾煥平：明年住宅樓價料升5%，宏福苑悲劇或令建築費急升（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45

大國博弈

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區