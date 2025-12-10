  • 會員
恒指 | 港股午後逆轉升，恒指收漲106點報25540惟成交不足2千億，美團返百元關

10/12/2025

恒指 | 港股午後逆轉升，恒指收漲106點報25540惟成交不足2千億，美團返百元關

 

 

　　內地11月全國居民消費價格同比上漲0.7%，符合市場預期，漲幅較10月擴大0.5個百分點，創2024年2月以來21個月新高，但實際上內地需求仍然疲弱，CPI同比上升因受惠低基數效應及部分食品價格上漲，環比來看反而下降0.1%，為今年6月以來5個月新低。港股在美聯儲議息前表現上下波動，早段下跌過百點，午後則在科技股及內房股帶動下窄幅反彈，結束兩連跌，恒指全日收報25540，升106點或0.4%，惟交投仍然偏悶，主板成交近1934億元，不足兩千億。恒生中國企業指數收報8954，升18點或0.2%。恒生科技指數收報5581，升26點或0.5%。

 

　　午後多間內媒報道，前字節視覺大模型AI平台負責人潘欣，近期已加入美團(03690)，美團股價全日升2.72%，報100元，重返百元關。AI概念走高，阿里(09988)升1.52%，報153.2元，百度(09888)升1.81%，報123.6元；小米(01810)升1.26%，報41.78元，騰訊(00700)升0.08%，報603元，京東集團(09618)跌則0.09%，報114.8元。

 

　　萬科(02202)債權人據報召開會議，再度爭取支持一隻債券的展期計劃，以避免違約，報道指有逾10位萬科債券的持有人通過電話連線參會。萬科股價午後彈起，全日升13.17%，報3.78元；雅居樂(03383)確認遭呈請清盤，股價全日升6.45%，報0.33元，碧桂園(02007)升2.06%，報0.495元。

 

　　內房藍籌方面，潤地(01109)升0.36%，報28.2元，中海外(00688)升0.16%，報12.62元，龍湖(00960)無升跌，報9.3元。

 

　　食品價格由上月下降2.9%轉為上漲0.2%，對CPI同比的影響由上月下拉0.54個百分點轉為上拉0.04個百分點。萬洲國際(00288)股價漲5.01%，報8.59元。李寧(02331)獲主席李寧通過非凡領越(00933)增持，李寧股價收漲3.12%，報17.49元。

 

　　海底撈(06862)升3.45%，報14.1元。

 

　　波羅的海乾散貨指數（BDI）報2557點，跌137點或5.1%，創2025年11月27日以來新低，環比跌5.09%，創2025年10月14日以來最大跌幅。航運股受挫，太平洋航運(02343)跌6.82%，報2.46元，東方海外(00316)跌5.92%，報125.5元，為表現最差藍籌，中遠海控(01919)跌2.09%，報13.57元，中遠海能(01138)跌1.81%，報9.21元。

 

　　信義光能(00968)跌3.21%，報3.02元，連跌2日，累計跌幅7.65%。

 

　　內銀偏軟，招行(03968)跌3.08%，報50.4元，建行(00939)跌0.53%，報7.57元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇

