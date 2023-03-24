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【FOCUS】TikTok鬧劇2.0　醉翁之意不在酒

24/03/2023

　　Sell or Ban，似曾相識。時隔兩年半，在美月活用戶(MAU)突破1.5億的短視頻平台TikTok，再成華盛頓政客的眾矢之的。周四(23日)，新加坡籍的TikTok首席執行官周受資在國會山出席近5小時作證，幾淪為驢象議員表演對華強硬的鬧劇。經歷從特朗普政府到拜登政府的兜兜轉轉，大做TikTok文章，醉翁之意不在酒。



時隔兩年半再回起點



　　當中美對峙再次因TikTok而升溫，最失落的恐怕是前總統特朗普；原因是，他早在2020年8月簽署的行政命令，要求TikTok「Sell or Ban」，在連遭法院叫停、拜登撤銷後，如今再次回到起點－－拜登政府本月再依葫蘆畫瓢祭出「Sell or Ban」。

 

 

 TikTok在美月活用戶(MAU)突破1.5億，影響力不容小覷。

 


　　跟特朗普當年要求TikTok「45天內賣盤、否則封殺」如出一轍，今次由美國外國投資委員會　(CFIUS)推動的「強制出售」，要求TikTok的大股東字節跳動出讓股份，否則將面臨禁令。中國商務部昨日就此回應稱，「強制要求出售TikTok，將嚴重損害包括中國在內的各國投資者赴美投資信心」「出售或者剝離TikTok涉及技術出口問題，必須按照中國的法律法規履行行政許可程序，中國政府將依法作出決定」。

 


議員譁眾取寵鬥強硬



　　中美對峙再添火藥味，眾議院昨日座無虛席的聽證會上，儘管周受資在開場白強調，TikTok總部設在洛杉磯和新加坡，在美國有7千名員工；美國的數據存儲在美國本土，由美國公司負責、美國人監督；已花費逾15億美元用於嚴格的數據安全工作，但議員們仍爭相以「手機上的間諜氣球」、「監視美國公民」、「以利潤的名義讓兒童上癮」、「剝削子孫後代的武器」，乃至頻頻打斷周的發言、集體嘲笑、拍桌子來展示對華強硬。

 

 

 

 新加坡籍的TikTok首席執行官周受資在國會山出席近5小時作證。

 


　　TikTok發言人在聽證會結束後發表聲明稱，「周準備好回答國會的問題，但不幸的是，這一天被政治譁眾取寵所主導，沒有承認已經在進行中的真正解決方案。」



意在爭奪數據影響力



　　跟議員們將「國家安全」掛在嘴邊相比，Quinnipiac University的最新民調顯示，18-34歲的美國人有高達63%反對TikTok禁令。在聽證會當天，有TikTok的創作者在國會山莊外抗議封殺，甚至有人高喊「See you all on VPN Tok」。

 


　　曾經邀請TikTok創作者訪問白宮的拜登，為何寧願仿效特朗普Sell or Ban，，也不願訴諸全面私隱立法？玄機不在有關國安的猜測，而是另有醉翁之意。一是煽動恐慌、展示強硬；二是意在爭奪數據，為己所用。

 


　　眾所周知，YouTube、Instagram都有類似的短視頻平台，但TikTok脫穎而出的一大利器即是其精準且高度個性化的算法，能令使用者在平台停留更長時間，此對政客而言無疑是珍貴資源。值得一提的是，在蘋果APP Store排行榜上，排名美國下載量前五的有四個都有中國公司背景，包括Temu(拼多多旗下)、Capcut（字節跳動旗下）、Shein(成立於南京，總部設於廣州)、TikTok。倘若APP封殺鬧劇持續擴大，恐加速中美脫鈎，再添兩國關係動盪。

 

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