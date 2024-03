【FOCUS】TikTok鬧劇2.0 醉翁之意不在酒

Sell or Ban,似曾相識。時隔兩年半,在美月活用戶(MAU)突破1.5億的短視頻平台TikTok,再成華盛頓政客的眾矢之的。周四(23日),新加坡籍的TikTok首席執行官周受資在國會山出席近5小時作證,幾淪為驢象議員表演對華強硬的鬧劇。經歷從特朗普政府到拜登政府的兜兜轉轉,大做TikTok文章,醉翁之意不在酒。





時隔兩年半再回起點





當中美對峙再次因TikTok而升溫,最失落的恐怕是前總統特朗普;原因是,他早在2020年8月簽署的行政命令,要求TikTok「Sell or Ban」,在連遭法院叫停、拜登撤銷後,如今再次回到起點--拜登政府本月再依葫蘆畫瓢祭出「Sell or Ban」。

TikTok在美月活用戶(MAU)突破1.5億,影響力不容小覷。



跟特朗普當年要求TikTok「45天內賣盤、否則封殺」如出一轍,今次由美國外國投資委員會 (CFIUS)推動的「強制出售」,要求TikTok的大股東字節跳動出讓股份,否則將面臨禁令。中國商務部昨日就此回應稱,「強制要求出售TikTok,將嚴重損害包括中國在內的各國投資者赴美投資信心」「出售或者剝離TikTok涉及技術出口問題,必須按照中國的法律法規履行行政許可程序,中國政府將依法作出決定」。



議員譁眾取寵鬥強硬





中美對峙再添火藥味,眾議院昨日座無虛席的聽證會上,儘管周受資在開場白強調,TikTok總部設在洛杉磯和新加坡,在美國有7千名員工;美國的數據存儲在美國本土,由美國公司負責、美國人監督;已花費逾15億美元用於嚴格的數據安全工作,但議員們仍爭相以「手機上的間諜氣球」、「監視美國公民」、「以利潤的名義讓兒童上癮」、「剝削子孫後代的武器」,乃至頻頻打斷周的發言、集體嘲笑、拍桌子來展示對華強硬。

新加坡籍的TikTok首席執行官周受資在國會山出席近5小時作證。



TikTok發言人在聽證會結束後發表聲明稱,「周準備好回答國會的問題,但不幸的是,這一天被政治譁眾取寵所主導,沒有承認已經在進行中的真正解決方案。」





意在爭奪數據影響力





跟議員們將「國家安全」掛在嘴邊相比,Quinnipiac University的最新民調顯示,18-34歲的美國人有高達63%反對TikTok禁令。在聽證會當天,有TikTok的創作者在國會山莊外抗議封殺,甚至有人高喊「See you all on VPN Tok」。



曾經邀請TikTok創作者訪問白宮的拜登,為何寧願仿效特朗普Sell or Ban,,也不願訴諸全面私隱立法?玄機不在有關國安的猜測,而是另有醉翁之意。一是煽動恐慌、展示強硬;二是意在爭奪數據,為己所用。



眾所周知,YouTube、Instagram都有類似的短視頻平台,但TikTok脫穎而出的一大利器即是其精準且高度個性化的算法,能令使用者在平台停留更長時間,此對政客而言無疑是珍貴資源。值得一提的是,在蘋果APP Store排行榜上,排名美國下載量前五的有四個都有中國公司背景,包括Temu(拼多多旗下)、Capcut(字節跳動旗下)、Shein(成立於南京,總部設於廣州)、TikTok。倘若APP封殺鬧劇持續擴大,恐加速中美脫鈎,再添兩國關係動盪。

