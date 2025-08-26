拼多多 | FOCUS | 從四「不」哲學，看拼多多財大氣粗

當「一蚊包郵」引發香港自提點爆倉，現金儲備卻攀升至3871億元（人民幣．下同）；當營收增速連續五個季度放緩，華爾街大行仍爭相調高其目標價－－說的正是不回購、不分紅、不開拓第二增長曲線，甚至連辦公樓亦只租不買的「奇葩」電商拼多多。

管理層預告營收續放緩

繼首季盈利倒退45%，引發股價單日暴瀉14%後，拼多多最新揭盅的次季盈利，跌幅收窄至4%，大勝市場預期。不過，管理層「自砍一刀」稱，該利潤表現不可持續，加上行業競爭加劇，營收增速今年首兩季分別錄10%、7%的近年最慢後，預計三季度將進一步放緩。

主要為Temu業務的「交易服務收入」二季度按年僅增0.7%。

此外，受特朗普取消800美元包裹稅收小額豁免的影響，旗下Temu在美月活用戶最多按年減46%，盡管公司積極推動「全託管」模式，並加速進軍歐洲、中東市場，但主要為Temu業務的「交易服務收入」二季度按年僅增0.7%。

棄短期業績和流量邏輯

盡管逆風重重，但相比競爭對手阿里、京東紛紛開闢外賣、雲計算、金融等第二增長曲線，拼多多仍只專注電商本業。聯席CEO趙佳臻於電話會議強調，將繼續加大對產業生態的投入，專注扶持商家和產業，不以短期業績為目標。

拼多多強調連接匹配，以人為先。

此跟公司創始人黃崢的理念一脈相承，他曾經這樣形容淘寶和拼多多的區別，前者是流量邏輯，以物為先；後者是連接匹配，以人為先。他甚至指，如果按照傳統的「帝國競爭」、「地盤之爭」的思維，永遠無法突破巨頭包圍，「用流量化的觀點去做後流量時代的事情，一定會掛掉。」

終極目標為產業鏈賦能

截至6月底，拼多多現金儲備高達3871億元，僅次於騰訊的4684億元。即使財大氣粗，公司卻指「現在不是回購或分紅的合適時機」，物業、設備等固定資產亦僅8.8億元，連辦公室都是租的。

拼多多將「百億減免」升級為「千億扶持」，終極目標是供應鏈創新、產業鏈賦能。

輕資產上陣，並將「百億減免」升級為「千億扶持」的終極目標，是供應鏈創新、產業鏈賦能，即通過精準篩選爆款潛能產品，實現上游批量定制化生產，同時满足用戶心里佔便宜的感覺。

此或解釋了儘管背負種種駡名，拼多多仍是眾多知名投資人（例如高瓴旗下HHLR、喜馬拉雅資本、H&H基金）的重倉愛股之一，而花旗、麥格理、傑富瑞等在次季業績公布後，調高其目標價至146至168美元。

撰文:金子安

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情