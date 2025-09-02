九三閲兵 | FOCUS | 「東風」壓倒西風，閱兵劍指多極

萬眾矚目的中國9月3日「勝利日」閱兵倒數19小時，視覺焦點之一，按實戰編組的裝備方隊，以及即將首秀的新式裝備，勢以「東風壓倒西風」展示戰略威懾；視覺焦點之二，應邀出席的26國領袖（印尼總統臨時取消行程），亦將精準映射北京「周邊外交」布局。而最值留意的當屬最高層的重要講話，將借「正確二戰史觀」傳遞何種訊號。

東風系列上新，展示戰略威懾

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際，「勝利日」閱兵時隔十年，明早再次於天安門廣場登場。70分鐘儀式分為閱兵式、分列式兩個步驟，其中於分列式壓軸亮相的裝備方隊、空中梯隊，無疑將是中國最新軍事實力的全面大秀。

東風-41洲際彈道導彈2019年國慶閱兵首次亮相，被視作國之重器。(AP)

回顧2015年「勝利日」、2019年國慶兩次閱兵，東風-21D反艦導彈、東風-26中程彈道導彈、東風-41洲際彈道導彈、東風-17高超音速導彈……相繼首秀，奠定火箭軍「東風快遞，使命必達」的威名。而今次無論東風系列有何上新，都勢以命名出處「東風壓倒西風」，展示戰略威懾。

除了東風、鷹擊、紅旗、巨浪等飛彈/導彈系列，另一焦點即是新型隱形戰機、新型空中/水下無人機，其中或包括去年11月首次以比例模型亮相珠海航展的雙座殲-20S，以及被稱作「忠誠僚機」的飛鴻/利劍無人機系列。

正確二戰史觀，劍指美國獨霸

相比大國重器，更耐人尋味的是今次應邀出席的外國領袖，26國中的俄羅斯、蒙古、巴基斯坦、東南亞（如越南、柬埔寨）、中亞（如哈薩克斯坦、塔吉克斯坦）等全數位於中國周邊。其中，2015年未有元首出席的朝鮮、印尼、馬來西亞、馬爾代夫、伊朗、土庫曼斯坦，阿塞拜疆、亞美尼亞、尼泊爾9國，今次首次加入，另類展示「周邊外交」布局。

中國借勝利日閲兵展現敢於承擔、勇於犧牲、反對霸凌的大國形象，從歷史走向未來。(AP)

若論北京高調閱兵欲釋放何種訊號，除了首場記者會官方回應的「彰顯走和平發展道路的堅定決心、捍衛國家主權和領土完整的堅強意志、維護世界和平安寧的強大能力」，從最高層5月訪俄出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典時撰文，強調「堅持正確二戰史觀」可見，將中國「抗戰中流砥柱」、「對勝利的決定性貢獻」，延升至眼下的反對美國獨霸、重構多極世界秩序敘事。

換言之，明日的閱兵不單是軍事、地緣實力的「秀肌肉」，更是中國展現敢於承擔、勇於犧牲、反對霸凌的大國形象，從歷史走向未來。

撰文:金子安