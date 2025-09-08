  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

減息周期 | FOCUS | 侵侵「威利狼」上身，債市黃金齊作反

08/09/2025

　　還記得卡通片裏，那隻出盡法寶卻總是跌落懸崖、名叫威利的土狼嗎？當8月慘淡的非農背書特朗普的「大幅減息」論，財長貝森特撰文暗示對聯儲「問責」，貨幣政策以獨立性著稱的聯儲邁向政治化，似指日可待。然而，無論是長短端息差擴闊，還是金價突破3600美元新高，都暗示大玩「權力遊戲」的侵侵，正如已停留半空卻不自知的威利狼。

 

就業增長斷纜，最壞時刻仍未到

 

　　新任勞工統計局（BLS）局長安東尼關於就業報告「不可信」的言論似一語成讖。最新修訂的6月非農就業職位爆冷減少1.3萬個（初值：增13.9萬個），令5、6月下修總數高達25.8萬個，更意味持續四年半的非農就業增長斷纜。

 

減息周期 | FOCUS | 侵侵「威利狼」上身，債市黃金齊作反

8月非農職位初值亦暴跌至2.2萬個（預期：7.5萬個），失業率升至4.3%。(AP)

 

　　8月非農職位初值亦暴跌至2.2萬個（預期：7.5萬個），失業率升至4.3%，其中青年失業率飆至10.5%，錄2016年末以來（除去大流行期間）新高；長期失業（27周或以上）人數躍升至194萬，為2021年11月以來最高。

 

　　隨著企業對關稅影響的觀望期告一段落，以及人工智能對職位的衝擊顯性化，勞動力市場恐低處未算低。儘管打臉侵侵的經濟繁榮論，但就強化聯儲減息周期的「形勢比鮑（鮑威爾）強」狀態。利率市場期貨預計，聯儲基準利率明年9月將跌穿3厘。

 

貝森特發檄文，鋪路聯儲政治化

 

　　另一令聯儲政策路徑向「特朗普化」演進的助力，來自下一任聯儲主席的首輪面試官－－貝森特，最新發表《美聯儲的「功能擴張（Gain of Function）」貨幣政策》文章。其直指，此「功能擴張」貨幣政策實驗導致反覆的預測失誤，呼籲「目標單一、簡單可衡量」的工具。

 

減息周期 | FOCUS | 侵侵「威利狼」上身，債市黃金齊作反

貝森特最新檄文劍指貨幣政策控制權。(AP)

 

　　文章進一步指摘，聯儲模糊了貨幣政策與財政政策的界限，未能履行通脹管理職責，放任階級與世代差距擴大，並與所監管銀行存在無可避免的利益衝突。明言對「整個機構（幣策、監管、溝通、人事、研究）」進行審查。

 

為通脹預期「脫錨」做最壞打算

 

　　貝森特將特朗普「奪權」央行職能的意圖畫公仔畫出腸，首當其衝折射市場憂慮的，當屬2年期、30年期美債息差從去年9月首次減息時的0.4個百分點左右，一路攀升至最新1.25個百分點。此外，現貨金刷新3600美元新高，北美最大銀礦生產商Hecla Minning股價突破長達45年阻力位。

 

減息周期 | FOCUS | 侵侵「威利狼」上身，債市黃金齊作反

威利狼執著追逐嗶嗶鳥卻「屢敗屢戰」，常常掉落懸崖仍不自知。

 

　　以上種種，無不顯示市場正為通脹預期「脫錨」失控做最壞打算。難怪下一任聯儲主席大熱、白宮經濟顧問哈塞特最新放言降溫指，「聯儲貨幣政策必須完全不受政治影響」。然而，如同執著追逐嗶嗶鳥卻「屢敗屢戰」，當特朗普如威利狼般執著於操控貨幣政策，真正決定未來借貸成本的，並非在這場權利遊戲中勝算漸高的總統，而是漸失耐心的債市，以及加快脫債（美債）買金（黃金）的各國央行。

撰文:金子安

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

01355

朸濬國際

0.071

異動股

00751

創維集團

4.570

異動股

00924

坤集團

0.280

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01355 朸濬國際
  • 0.071
  • 00751 創維集團
  • 4.570
  • 00924 坤集團
  • 0.280
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 106.200
  • 02465 龍蟠科技
  • 11.030
股份推介
  • 09880 優必選
  • 109.800
  • 目標︰$120.00
  • 00083 信和置業
  • 9.790
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 12.150
  • 目標︰--
  • 02510 德翔海運
  • 9.030
  • 目標︰$10.40
  • 09919 艾德韋宣集團
  • 1.030
  • 目標︰$1.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 137.300
  • 01024 快手－Ｗ
  • 70.400
  • 00700 騰訊控股
  • 617.500
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 10.500
  • 00941 中國移動
  • 85.600
報章貼士
  • 00116 周生生
  • 14.430
  • 目標︰$14.00
  • 02318 中國平安
  • 56.000
  • 目標︰--
  • 09696 天齊鋰業
  • 45.280
  • 目標︰$49.50
熱炒概念股
即時重點新聞

08/09/2025 16:58  《盤後部署》港股炒政策預期上修利好，潤燃築底有望賺息兼賺價

08/09/2025 16:19  恒指全日升215點收報25633，北水淨流入167億元，阿里升4.1%，百度升9.4%

08/09/2025 16:16  民航處：高度關注客機降落懷疑偏離事故，正與香港快運緊密跟進

08/09/2025 15:06  據報瑞安房地產(00272)擬發行美元債再融資

08/09/2025 14:32  《異動股》百度急飆逾11%，禾賽科技招股曾牽頭制定車載激光雷達國標

08/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５６﹒２３億元，買阿里沽三生製藥

08/09/2025 09:07  【大行炒Ｄ乜】花旗普升券商股目標，滙證降中遠海能至持有

08/09/2025 16:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７９３８，隔夜拆息較上日升至２﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 季檢調整生效泡瑪特股價受壓，阿里推新AI模型，新世界擬拓合作新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

UNIQLO與京東合作可在App上小程序購買服飾新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

綠色金融 | 陳茂波:本港正成為綠色科技中心，逾250家綠色科企落戶科學園和數碼港新文章
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

思維阻礙你升lv（二）
人氣文章

影視娛樂

9月新戲速遞│鄭中基練大隻救女、影帝太保再有動容演出、梁家輝《捕風追影》被讚身手好
人氣文章

生財有道

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3個月最高5.88厘，銀行推1個月18厘搶客
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮一星兼綠星現代法國菜！葡萄柚花竹蝦、炭火烤本地龍蝦、姬松茸A4和牛千層酥，時令食材低語自然之美
人氣文章

Art & Living

《大狀王》、《Di-Dar》劇評：賣座音樂劇，離不開香港流行文化
人氣文章

Fashion

Cafuné 2025 秋冬手袋上線：$5,000元以下入手高質感日常Tote Bag、人氣 Stance Wallet新色登場
健康好人生 Health Channel
人氣文章
照顧者支援新世代：共鳴與理解，科技無法取代的溫度新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
中醫拆解情志病：心肝脾失調致精神異常，針灸療效顯著
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/09/2025 17:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/09/2025 17:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/09/2025
異動精選 | 季檢調整生效泡瑪特股價受壓，阿里推新AI模型，新世界擬拓合作
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

「能戰才能止戰」，中國大閱兵震懾美日

05/09/2025 08:23

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處