iPhone17 | FOCUS | 危機四起蘋果突圍，「超薄+滿配」雙向出擊

10/09/2025

　　華為Mate XTs、小米16、三星S26……面對前所未有的新機矩陣，多年徘徊小修小改的蘋果，周三（10日．本港時間）凌晨登場的秋季發布會，祭出執行長庫克口中的「史上最大飛躍（biggest leap ever）」－－最薄iPhone Air、基礎款iPhone17升級不加價、可即時翻譯的AirPods……盡顯危機感十足。

 

基礎款iPhone17升級不加價

 

　　主題為Awe dropping的發布會，不論有無令人「驚掉下巴」，至少在一眾果迷心中，足見誠意拉滿。

 

iPhone17 | FOCUS | 危機四起蘋果突圍，「超薄+滿配」雙向出擊

基礎款iPhone17起售價維持6899港元不變，但多項配置均較上一代iPhone16大幅升級。

 

　　基礎款iPhone17起售價維持6899港元（799美元）不變，但多項配置均較上一代iPhone16大幅升級，包括：飽受詬病的60HZ顯示屏，升級至120HZ（較大部分安卓機晚了數年）；前置相機像素由1200萬像素增至1800萬像素；A19晶片替代A18，支持影片播放時長從22小時延長至30小時；存儲容量摒棄128GB，直接256GB起步。

 

Pro機型「史上最長」雙紀錄

 

　　至於素來擔當主力的Pro機型（Pro和Pro Max銷量佔iPhone16逾76%），儘管起售價因取消128GB入門款而上調800元至9399港元，且機身從鈦金屬回歸鋁金屬，但兩個iPhone「史上最長」－－最長長焦（等效焦距200毫米）、最長電池續航（Pro Max達37小時影片播放），以及「星宇橙」新色，都足見吸引。高盛就預計，iphone收入2025、2026年財年分別增5%、7%。

 

iPhone17 | FOCUS | 危機四起蘋果突圍，「超薄+滿配」雙向出擊

iPhone AIR超薄版新設計，將大部分零件集中於攝像頭所在的機頂部位。

 

　　而最展現蘋果「硬件實力」的，當屬首次亮相的iPhone AIR，厚度僅5.6毫米，不單較2007年第一代iPhone的11.6毫米輕盈逾半，更勝過三星5月發布S25 Edge的5.8毫米。值得一提的是，該款超薄版新設計，將大部分零件集中於攝像頭所在的機頂部位，並取消實體SIM卡，被視作蘋果為未來進軍摺疊機型探路。

 

AIR探路摺疊機，小米16倒數

 

　　事實上，相比全球平均水平，中國消費者對摺疊手機表現出更強烈偏好，並往往視其為「高階商務」、「高生產力」的象徵。三星、華為於7月、9月發布分別厚8.9毫米、12.8毫米的Z Fold 7、Mate XTs摺疊手機；去年小米亦推出薄至9.47毫米的MIX Fold4。傳聞2026年跟隨iPhone18亮相的iPhone摺疊機，據報厚度僅9毫米。

 

iPhone17 | FOCUS | 危機四起蘋果突圍，「超薄+滿配」雙向出擊

去年登場的小米15，業界人士測算累計銷量超過iPhone16系列。

 

　　不過，iPhone17眼下最大的威脅，仍是市佔反超蘋果的小米。其去年緊隨iPhone16發布的小米15系列，業界人士測算累計銷量已近650萬，超過iPhone16系列。而小米集團總裁盧偉冰透露，發布倒計時的小米16有「大驚喜」，並最新預言今年將是「手機形態變化的大年」。

 

　　可以預見，蘋果以硬件創新重燃「王者之爭」戰火，但進軍折疊機型與獨立AI生態仍是未知數，最終勝負誰屬？

撰文:金子安

