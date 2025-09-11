  • 會員
雲業務 | FOCUS | 甲骨文「恐龍」復活，點「雲」成金輪盤續轉

11/09/2025

　　「恐龍」復活、點「雲」成金－－AI軍備競賽白熱化，nothing is impossible。創業於1977古早年代的軟件公司甲骨文（Oracle），憑藉爆炸性的雲端業務增長指引，市值一日之間暴漲2440億美元。另一邊廂，遭博通（Broadcom）狙擊的晶片之王英偉達（Nvidia），亦跨界到「雲」。

 

雲業務發力，股價狂飆

 

　　阿里巴巴（09988）二季度雲業務收入按年大增26%，帶動公司績後股價單日勁升18%，周三（10日）更創52周新高。惟相比太平洋對岸的甲骨文，只是小巫見大巫。這個昔日數據庫寡頭，多年來「雲轉型」未果淪為二流玩家，突然借AI東風翻身，股價周三（10日）狂飆36%。

 

雲業務 | FOCUS | 甲骨文「恐龍」復活，點「雲」成金輪盤續轉

甲骨文股價狂飆，令聯合創始人拉里身家單日激增，成為全球首富。

 

　　催化劑當屬強勁的業績指引，公司預期，本財年「雲基礎設施（OCI）」收入增77%至180億美元，未來4個財年分別達320億、730億、1140億、1440億美元。不過，英偉達僅展望未來一季的營收，甲骨文的「水晶球」一眼就是5年，是否可信？公司底氣來自4550億美元的「剩餘履約義務（相當於儲備訂單）」，更預計未來數月將超過5000億美元。

 

憑中立、靈活策略逆襲

 

　　由此衍生的問題是，何解OpenAI、xAI等巨頭，不幫襯雲業務市佔遙遙領先的AWS（亞馬遜旗下）、Azure（微軟旗下），卻選擇甲骨文？除了更低的使用、遷移成本，最大優勢或是其採用中立、靈活的「多雲」策略。

 

雲業務 | FOCUS | 甲骨文「恐龍」復活，點「雲」成金輪盤續轉

甲骨文的「多雲」策略是靈活性的代名詞。

 

　　所謂中立，即是甲骨文未推出自有大模型，而是允許客戶直接在雲上自由使用各種大模型（如ChatGPT、Gemini、Grok等）；所謂靈活，則是甲骨文既與AWS、Azure互聯，又通過遍布全球的數據中心連接各種公有雲、專用雲等，滿足幾乎任何場景。

 

　　為了應付巨額合同，甲骨文預計本財年資本支出按年升65%至350億美元，以擴建全球數據中心，僅英偉達B200、H200 GPU就擬擴展至逾13萬個、6.5萬個。

 

AI「永動機」暫難證偽

 

　　大幹快上之下，甲骨文最新財季增收不增利，GAAP淨利僅29億美元，近持平去年。換言之，雖「恐龍」復活，但巨額資本開支與盈利壓力揮之不去，更遑論與OpenAI的最新合約，據測算所需電力將相當於逾兩個胡佛水壩的發電量。

 

雲業務 | FOCUS | 甲骨文「恐龍」復活，點「雲」成金輪盤續轉

「GPU-雲-AI大模型」驅動的「永動機」故事暫難證僞。

 

　　此種大躍進能否持續？市場似繼續用脚為「GPU-雲-AI大模型」驅動的「永動機」投票。獲英偉達支持的雲服務商CoreWeave執行長最新稱，「需求的深度、規模與廣度都將壓倒性的大」，帶動該股周三同升17%。而兩年前就推出自家雲DGX Cloud的英偉達，最新季報顯示，多年期雲端服務協議金額按年飆兩倍至109億美元，華爾街齊押注其股價將企上2字頭。

撰文:金子安　 　 

【你點睇？】中國上周舉行閱兵，特朗普隨後周五簽令將國防部更名為戰爭部。你認為兩者是否相關？► 立即投票

