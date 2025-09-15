  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

中國經濟 | FOCUS | 經濟「冷風」再起，市場淡定有因

15/09/2025

　　中國三大重磅數據－－工業、社零、固投，8月表現全數低於預期，深究分項細節，更是難掩疲態。不過，面對「昨日重現」般的經濟增長放緩軌跡，A股、港股暫波瀾不興，似押注未來更多政策托底。

 

首8月固投增速5年低

 

　　國家統計局周一（15日）揭盅，8月規模以上工業增加值按年增5.2%（預期：5.7%），錄去年8月以來最低；其中，上游首當其衝「反內捲」的水泥、平板玻璃、電解鋁、粗鋼等行業，產量按年齊跌。

 

中國經濟 | FOCUS | 經濟「冷風」再起，市場淡定有因

上游首當其衝「反內捲」的水泥、平板玻璃、電解鋁、粗鋼等行業，產量按年齊跌。(AP)

 

　　首8月固定資產投資按年增0.5%（預期：1.4%），刷新5年新低；單計8月，按年跌幅更從7月的5.2%擴大至9.5%，或折射產能過剩陰影下，大幹快上式投資持續收斂。至於房地產開發投資，8月按年跌20%，首8月計下降12.9%。

 

以舊換新效應似遞減

 

　　備受關注的社會消費品零售，8月按年增3.4%（預期：3.9%），錄去年11月以來最低；其中，因5月《黨政機關厲行節約反對浪費條例》（俗稱禁酒令）而增速驟然放緩的餐飲收入，錄4個月最低的4496億元（人民幣．下同）。就在周日（14日），25年飛天茅台批發價見1770元，再創上市以來新低。

 

中國經濟 | FOCUS | 經濟「冷風」再起，市場淡定有因

金價屢創新高，帶動「金銀珠寶類」銷售錄306億元的5個月最高。(AP)

 

　　其他類別亦可圈可點。此前受益以舊換新國補，單月零售額一度企上1200億元的「家電音像器材類」，8月縮水至861億元；金價屢創新高，帶動「金銀珠寶類」銷售錄306億元的5個月最高；盡管70個大中城市新建商品住宅價格指數跌幅錄去年3月以來最低的2.5%，但8月銷售額仍按年跌14%。

 

押注政策支持陸續來

 

　　工業、社零、固投三大指標連續第二個月全數低於預期，如同去年甚囂塵上的「二次衝擊」劇本重演－－去年7、8月，上述指標亦是持續低於預期。就在三季度GDP回落至4.6%的數據公布前，央媽於9月底領銜「傾力救市」，最終令四季度GDP強勁反彈至5.4%。

 

中國經濟 | FOCUS | 經濟「冷風」再起，市場淡定有因

繼提前下達部分2026年新增地方政府債務限額後，更多政策支持將陸續有來。(AP)

 

　　與去年不同的是，今次有關資本市場可持續上漲的共識更為堅實，而儘管整體固定資產投資舉步維艱，但零售、工業表現實際仍見邊際改善。換言之，去年「9．24」火箭筒式的強力刺激或難再，但繼提前下達部分2026年新增地方政府債務限額後，更多諸如減息降準式的政策支持將陸續有來。

撰文:金子安

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

03893

易緯集團

--

異動股

01211

比亞迪股份

--

異動股

01129

中國水業集團

--

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 45,883.45
    +49.23 (+0.107%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,615.28
    +30.99 (+0.471%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,348.75
    +207.65 (+0.938%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升108.053
變動率︰+1.165%
較港股︰--
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.748
變動率︰-1.092%
較港股︰--
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌38.479
變動率︰-3.952%
較港股︰--
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.550
變動率︰-4.358%
較港股︰--
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升27.080
變動率︰+6.405%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升158.040
變動率︰+1.922%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升127.390
變動率︰+1.555%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌37.200
變動率︰-2.643%
精選美股 More
ASML 阿斯麥
按盤價(USD)︰升867.300
變動率︰+6.565%
GOOG 谷歌-C
按盤價(USD)︰升251.760
變動率︰+4.300%
M 梅西百貨
按盤價(USD)︰升17.440
變動率︰+4.010%
TSLA 特斯拉
按盤價(USD)︰升410.040
變動率︰+3.561%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/09/2025 19:48 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：16/09/2025 07:31
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/09/2025 19:48 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03893 易緯集團
  • 0.365
  • 01211 比亞迪股份
  • 108.100
  • 01129 中國水業集團
  • 0.690
  • 09606 映恩生物－Ｂ
  • 510.000
  • 02381 蜆壳電業
  • 0.155
股份推介
  • 00083 信和置業
  • 10.050
  • 目標︰$13.00
  • 00148 建滔集團
  • 27.400
  • 目標︰$35.00
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 0.960
  • 目標︰--
  • 06929 業聚醫療
  • 4.390
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 11.720
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.000
  • 00388 香港交易所
  • 449.400
  • 09992 泡泡瑪特
  • 259.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.250
報章貼士
  • 02570 重塑能源
  • 170.200
  • 目標︰--
  • 02128 中國聯塑
  • 5.260
  • 目標︰--
  • 01888 建滔積層板
  • 11.900
  • 目標︰$14.50
熱炒概念股
即時重點新聞

15/09/2025 17:09  《盤後部署》恒指窄幅整固總有回調時，藥捷安康故事吸引惟泡沫風險極大

15/09/2025 19:04  【銀色債券】中銀香港:首日認購金額較去年增近兩成，每人平均認購28手

15/09/2025 12:58  【銀債攻略】銀債今日起認購，一文看清銀行券商優惠！

15/09/2025 17:07  中遠海控(01919)與關連方等就鹽田港周邊貨物集疏運樞紐成立合資公司

15/09/2025 18:33  標普將新地評級展望由「負面」上調至「穩定」

15/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１４５億元，買阿里沽小米

15/09/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】摩通劈泡瑪目標兩成半兼降至中性，高盛升網易目…

15/09/2025 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７７５９，一年拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 迎戰銀債，銀行紛加港元定存息，花旗3個月及PAObank6個月加至2.8厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

銀色債券 | 銀債今開售保底息3.85厘好吸引？哪些高息股更值博？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 消費增速創九個月低，滬指兩連跌，南韓外長周三訪華新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

大快活送6部iPhone！9月19日穿橙色即減$3+App會員優惠詳情
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

舊香港情懷如何征服日本民眾
人氣文章

財識兼收．止凡

思維阻礙你升lv (三)
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

傳承創新顯善德 南音演繹東華情
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

雪花秀、Tatcha、Clarins紛紛推出自家公仔！Jane Birkin Effect是美妝護膚的新潮流？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

頭髮突然變得稀疏？或與添加糖 + 缺乏3種營養素有關！多吃十字花科蔬菜+蛋白質改善頭髮健康
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
下焦虛寒勿忽視！自我檢測、中成藥調理、艾灸3穴位助改善健康 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道15/09/2025
定期存款 | 迎戰銀債，銀行紛加港元定存息，花旗3個月及PAObank6個月加至2.8厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處