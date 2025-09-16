  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

大國博弈 | FOCUS | TikTok命運逆轉，中美棋局贏家誰屬

16/09/2025

　　如同「薛定諤的貓」－－又生又死的TikTok，命運似終明朗。剛剛結束的中美馬德里經貿會談確認，雙方就解決TikTok問題達成基本框架共識，若獲潛在的周五（19日）元首通話確認，將意味擾攘5年的「不賣就禁」鬧劇塵埃落定。除了1.7億美國用戶、以Charli D Amelio為首的美國網紅，華盛頓和北京各有何所得，方最耐人尋味。

 

愈禁愈紅，終達共識

 

　　從剝離、起訴、擱置；到簽署法案、暫緩執行、死而復生，經歷特朗普第一任期打壓（2020年8月）、拜登簽署「不賣就禁」法案（2024年4月）、特朗普第二任期轉軚（2025年1月），TikTok在美月活，從2020年的1億升至最新1.7億，母公司字節跳動的估值亦從2020年的1000億美元飆至最新3300億美元，可謂「愈禁愈紅」。

 

大國博弈 | FOCUS | TikTok命運逆轉，中美棋局贏家誰屬

美國財長貝森特稱，中美雙方已就TikTok達成框架協議。(AP)

 

　　眼見1月19日「停運」大限的第四度延期將於周三（17日）屆滿，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼周一（15日）罕有明確，中美以合作方式妥善解決TikTok相關問題，達成基本框架共識；美國財長貝森特亦稱，雙方已達成框架協議，TikTok將轉為美國控制所有，但將保留中方關心的文化特色。

 

「授權」算法使用權

 

　　對於TikTok掀起病毒式風靡的利器－－算法，中國早在2020年就祭出「禁止出口限制出口技術目錄」調整，納入「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」，今次將如何處理？中國國家互聯網資訊辦公室副主任王京濤在馬德里透露，雙方就算法等知識產權使用權「授權」達成基本共識。

 

大國博弈 | FOCUS | TikTok命運逆轉，中美棋局贏家誰屬

TikTok的推薦算法，被視作常常掀起病毒式風靡的利器。(AP)

 

　　值得留意的是，中美雙方都提及解決TikTok問題涉及「商業談判」、「商業條款」，換言之，美國買方將以某種方式獲得TikTok美國業務的控制權和算法使用權，而賣方字節跳動的持股或降至美方法律門檻的20%以下。

 

巨大利好VS投桃報李

 

　　美媒更指，新的所有者已獲准「重寫」算法。鑑於TikTok於2022年啟動的「德克薩斯計劃」（Project Texas），選擇用於儲存美國用戶數據的數據庫來自甲骨文，其聯合創始人Larry Ellison為共和黨的超級金主，傳聞領銜今次TikTok交易的Susquehanna（海納國際），其創始人Jeff Yass亦同為MAGA的粉絲，或意味對特朗普團隊的巨大利好。

 

大國博弈 | FOCUS | TikTok命運逆轉，中美棋局贏家誰屬

特朗普在TikTok擁有1520萬粉絲。(AP)

 

　　那麼，在TikTok擁有1520萬粉絲的侵侵，如何投桃報李？且看周五元首通話後，會否有一系列的對華關稅下調、出口禁令鬆綁乃至元首雙邊峰會等重磅消息公布。說到底，華盛頓以「國家安全」為名覬覦TikTok的影響力，而對近日封禁多名「躺平（例如宣揚3元解決一日三餐）」博主的北京而言，最關注的焦點仍是科技突圍。

撰文:金子安

【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

01588

暢捷通

7.450

異動股

03968

招商銀行

47.400

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

100.100

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01588 暢捷通
  • 7.450
  • 03968 招商銀行
  • 47.420
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 100.100
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 53.900
  • 02880 遼港股份
  • 1.110
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.770
  • 目標︰$12.60
  • 03750 寧德時代
  • 487.000
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 10.040
  • 目標︰$13.00
  • 00148 建滔集團
  • 28.000
  • 目標︰$35.00
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 0.960
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 158.900
  • 09992 泡泡瑪特
  • 256.400
  • 00005 滙豐控股
  • 107.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 100.300
  • 00388 香港交易所
  • 455.000
報章貼士
  • 01799 新特能源
  • 8.000
  • 目標︰--
  • 01828 富衛集團
  • 47.720
  • 目標︰--
  • 02020 安踏體育
  • 96.300
  • 目標︰$110.00
熱炒概念股
即時重點新聞

17/09/2025 07:54  《國金頭條》聯儲局議息會陷兩難，美股高位整固，道指跌125點

17/09/2025 08:04  【大國博弈】特朗普將達成TikTok協議的截止日期，再次延長至12月16日

17/09/2025 08:07  【新股上市】健康160(02656)下限定價超購751倍兼一手分配率8%，暗盤升1.4倍

17/09/2025 07:58  《新股上市》奇瑞汽車招股入場費3106元引入逾十家基投斥46億元認購

17/09/2025 08:07  禾賽(02525)超額配股權獲悉數行使發逾293萬股，多籌6.2億元

17/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３１﹒８９億元，買阿里沽盈富基金

17/09/2025 08:32  【大行炒Ｄ乜】高盛升阿里目標一成，花旗首予禾賽買入評級

16/09/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒７７９７，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小米 | 傳小米本月25日發布17手機，設計今曝光新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | TikTok問題中美達共識，中國首躋身聯合國十大創新力國家新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

機械人概念股 | 廣東支持機器人融合玩具領域，相關概念股飆升可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

眼鏡88 大減價｜太陽眼鏡$100起＋名牌鏡架$200起＋隱形眼鏡優惠，憑券換禮品
人氣文章

Shopping What’s On

消委會測試30款泥狀清潔面膜︰ 9成樣本含重金屬，五星Watsons最平$79！CHANEL及雪花秀不含重金屬
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

網店店主必讀！AI時代新規則下靠GEO搶流量＋3招實戰策略
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

Old Mine Cut 鑽石是甚麼？從 Taylor Swift 訂婚戒指看復古切割的魅力！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

萬人迷猛男原來是愛妻號！太太是幕後功臣？望靠「猛男經濟」救市？猛男代理社長：要鬥智鬥力！
人氣文章

港女講男．妮洛

他有老婆，也想找個女朋友？「與太太沒有感情」，永遠是渣男的萬能借口！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
空姐警示飛機熱門座位暗藏患癌風險！專家教你4招防癌+選位貼士
人氣文章
精神健康 │ 天水圍精神病母子墮樓亡，瞞報資產遭房署要求遷出公屋 + 9大輕生警號必知
人氣文章
43歲陳法拉出席電影節生圖曝光！網民批瘦似排骨：女神也會老
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2025 09:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2025 09:25
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2025 09:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/09/2025 09:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/09/2025
小米 | 傳小米本月25日發布17手機，設計今曝光
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中美元首通話將決定TikTok的命運

16/09/2025 15:42

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處