  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

施政報告 | FOCUS | 「待辦事項」琳琅滿目，倒數兩年須聚火力

17/09/2025

　　特首李家超周三（17日）發表任內第四份施政報告，繼去年首次以「齊改革」打頭陣後，再將「深化改革」置於主題之首，同時把壓軸專章聚焦「民生」。長近三小時的宣讀包羅萬有，眼見「待辦事項」琳琅滿目，未來兩年施政的關鍵準則或是，聚焦火力於最重要的事。

 

扭盡六壬欲破北都悶局

 

　　本屆政府僅餘不到兩年任期，如何令未來新引擎－－北部都會區打破悶局，多次強調「心急如焚」的特首今次可謂扭盡六壬。

 

施政報告 | FOCUS | 「待辦列表」琳琅滿目，未來兩年須集火力

為打破北部都會區悶局，多次強調「心急如焚」的特首於施政報告扭盡六壬。(政府新聞處)

 

　　首先是取消2022年由特首帶領的「北部都會區督導委員會」，新成立由特首擔任主席的「北都發展委員會」，並下設三個工作組；引入快速審批制度、地價「按實補價」等拆墻鬆綁措施；加快發展專屬法律以簡化法定程序；加快發展河套香港園區；年內發布《新田科技城發展綱要》，引導市場資源投入等。

 

小心「創科」淪「追科」

 

　　以上措施直指北都的「門面擔當」，覆蓋河套港深創科園、新田科技城、牛潭尾的創新科技地帶。

 

施政報告 | FOCUS | 「待辦列表」琳琅滿目，未來兩年須集火力

北都的「門面擔當」創新科技地帶，覆蓋河套港深創科園、新田科技城、牛潭尾。

 

 

　　不過，相比一河之隔的河套深圳園區，已實現世界500強企業、國家重大科研平台、香港高校科研項目等的「集聚發展」，年底陸續啟用的香港園區，仍處於首批租戶開始進駐狀態。至於面積相當於17個科學園、為河套周邊提供創科腹地的新田科技城，第一期西段工程第四季始推進。換言之，香港急需奮起直追，否則小心「創科」淪為「追科」。

 

非本地生恐加劇搶租潮

 

　　因應炙手可熱的「國際教育樞紐」藍圖，施政報告提出加速建設「北都大學城」、推廣「留學香港」品牌、加大推廣DSE國際認受性等之外，宣布由2026/27學年起，資助大學的非本地生就學人數上限由本地學額數目40%增加至50%，研究院超額數額上限，由100%增加至120%。

 

施政報告 | FOCUS | 「待辦列表」琳琅滿目，未來兩年須集火力

資助大學的非本地生就學人數上限將由本地學額數目40%增加至50%。

 

　　 為應對學生宿舍供不應求，容許酒店及商廈毋須經任何規劃程序改裝、拆卸重建為學生宿舍；今年內更會預留全新商業或其他土地作興建新宿舍。盡管地產業界仍預期學生搶租潮明年暑假將持續，但增加供應措施仍遲到好過沒到。

 

放寬印花稅、租置均無影

 

　　至於備受關注的樓市政策，坊間早前盛傳的重推「租者置其屋計劃」、放寬100元印花稅門檻均無影，取而代之的，是增加居屋和綠置居單位供應，將居屋綠白表配額比例由40:60升至50:50，協助更多公屋租戶變業主；降低轉讓年期限制由15年至10年，有條件豁免長者業主出售單位補價，推動換樓鏈。

 

施政報告 | FOCUS | 「待辦列表」琳琅滿目，未來兩年須集火力

坊間早前盛傳的重推「租者置其屋計劃」終無影。

 

　　「新資本投資者入境計劃」住宅物業投資門檻，一如預期由5000萬元下調至3000萬元，而購買非住宅物業的可算入額由1000萬元提升至1500萬元，有望促進分層寫字樓及商舖的交投復甦。

 

待直觀可視「硬數據」


　　 
　　總而言之，無論是建立部門首長責任制，還是成立AI效能提升組；無論是新招加快北都發展，還是鞏固金融、教育等既有優勢；乃至對社會各階層訴求的細緻回應，施政報告都展現全局部署。

 

施政報告 | FOCUS | 「待辦列表」琳琅滿目，未來兩年須集火力

香港當前最關鍵的挑戰，並非缺乏政策構想和「待辦列表」，而是各領域直觀可視的「硬數據」。

 

　　然而，香港當前最關鍵的挑戰，並非缺乏政策構想和「待辦列表」，而是人才集聚、創科產出、資本回報、生產力提升、幸福感具象化等各領域直觀可視的「硬數據」。此不單是對本屆政府執行力的終極大考，更將決定經濟轉型中的香港，未來在大灣區乃至全球區域競爭中的地位。

撰文:金子安

【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09880

優必選

129.900

異動股

01133

哈爾濱電氣

11.100

異動股

03088

華夏恒生科技

8.085

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,018.32
    +260.42 (+0.569%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,600.35
    -6.41 (-0.097%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,261.33
    -72.63 (-0.325%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.589
變動率︰+2.359%
較港股︰-1.02%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升661.322
變動率︰+1.431%
較港股︰-0.03%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升108.359
變動率︰+1.044%
較港股︰+1.65%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌37.584
變動率︰-1.267%
較港股︰-0.47%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升137.830
變動率︰+11.342%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升40.140
變動率︰+7.556%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升134.860
變動率︰+4.494%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升166.170
變動率︰+2.441%
精選美股 More
PYPL 貝寶
按盤價(USD)︰升68.620
變動率︰+2.648%
NVDA 英偉達
按盤價(USD)︰跌170.290
變動率︰-2.625%
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰跌2.820
變動率︰-2.759%
UBER 優步
按盤價(USD)︰跌92.950
變動率︰-4.988%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/09/2025 18:12 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/09/2025 18:12 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09880 優必選
  • 129.900
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 11.100
  • 03088 華夏恒生科技
  • 8.085
  • 02828 恒生中國企業
  • 97.980
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 57.850
股份推介
  • 09699 順豐同城
  • 14.520
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.750
  • 目標︰$12.60
  • 03750 寧德時代
  • 502.500
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 10.060
  • 目標︰$13.00
  • 00148 建滔集團
  • 27.680
  • 目標︰$35.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 106.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.600
  • 09992 泡泡瑪特
  • 255.400
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 209.200
  • 00017 新世界發展
  • 8.250
報章貼士
  • 01799 新特能源
  • 8.240
  • 目標︰--
  • 01828 富衛集團
  • 47.380
  • 目標︰--
  • 02020 安踏體育
  • 96.750
  • 目標︰$110.00
熱炒概念股
即時重點新聞

17/09/2025 17:16  《盤後部署》議息結果前港股抽升469點逼近兩萬七，有傳市場正加大押注減息半厘

17/09/2025 17:27  傳恒生正尋求出售至少10億美元房地產抵押貸款組合，包括英皇國際及大鴻輝興業在內資產

17/09/2025 14:56  【施政報告】施政報告2025懶人包

17/09/2025 18:07  【施政迴響】曾煥平︰針對北都發展及降低建築成本未推出大刀闊斧的政策

17/09/2025 17:52  【恒大退市】中國恒大清盤人尋求接管前行政總裁夏海鈞的資產

17/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒４億元，買阿里沽小米

17/09/2025 08:32  【大行炒Ｄ乜】高盛升阿里目標一成，花旗首予禾賽買入評級

17/09/2025 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒７７８１，隔夜拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

施政報告 | 李家超：對現屆問責官員表現滿意，重申「部門首長責任制」不會取代現有任何機制新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政迴響 | 曾煥平︰針對北都發展及降低建築成本未推出大刀闊斧的政策新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 首8月財收增幅擴，青年失業率創新高，央企利潤總額年均增8.3%新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

警方兩星期接獲40宗涉及「空頭支票」手法網購騙案！女事主透過小紅書賣家具 反被騙徒呃走逾$40萬！
人氣文章

Shopping What’s On

消委會測試30款泥狀清潔面膜︰ 9成樣本含重金屬，五星Watsons最平$79！CHANEL及雪花秀不含重金屬
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

網店店主必讀！AI時代新規則下靠GEO搶流量＋3招實戰策略
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

人氣瑞士菜名店進駐中環！章魚配煙燻芝士、燴牛膝配番紅花燉飯，還有不能錯過的每日新鮮手做意粉！
人氣文章

Fashion

艾美獎2025紅毯造型Best Pick：「星期三」Jenna Ortega超前衛寶石上衣、BLACKPINK Lisa訂製粉紅蓮花禮服仙氣全開！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《觸電》——我們並不是獨自升級
健康好人生 Health Channel
人氣文章
小小麵糰不單調，包點口味變化 今期素食譜：椰奶全麥蒸饅頭
人氣文章
男士性功能障礙 中西混合治療 增強治療成效及持久性？ 新文章
人氣文章
43歲陳法拉出席電影節生圖曝光！網民批瘦似排骨：女神也會老
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞17/09/2025
施政報告 | 李家超：對現屆問責官員表現滿意，重申「部門首長責任制」不會取代現有任何機制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處