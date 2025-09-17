施政報告 | FOCUS | 「待辦事項」琳琅滿目，倒數兩年須聚火力

特首李家超周三（17日）發表任內第四份施政報告，繼去年首次以「齊改革」打頭陣後，再將「深化改革」置於主題之首，同時把壓軸專章聚焦「民生」。長近三小時的宣讀包羅萬有，眼見「待辦事項」琳琅滿目，未來兩年施政的關鍵準則或是，聚焦火力於最重要的事。

扭盡六壬欲破北都悶局

本屆政府僅餘不到兩年任期，如何令未來新引擎－－北部都會區打破悶局，多次強調「心急如焚」的特首今次可謂扭盡六壬。

為打破北部都會區悶局，多次強調「心急如焚」的特首於施政報告扭盡六壬。(政府新聞處)

首先是取消2022年由特首帶領的「北部都會區督導委員會」，新成立由特首擔任主席的「北都發展委員會」，並下設三個工作組；引入快速審批制度、地價「按實補價」等拆墻鬆綁措施；加快發展專屬法律以簡化法定程序；加快發展河套香港園區；年內發布《新田科技城發展綱要》，引導市場資源投入等。

小心「創科」淪「追科」

以上措施直指北都的「門面擔當」，覆蓋河套港深創科園、新田科技城、牛潭尾的創新科技地帶。

北都的「門面擔當」創新科技地帶，覆蓋河套港深創科園、新田科技城、牛潭尾。

不過，相比一河之隔的河套深圳園區，已實現世界500強企業、國家重大科研平台、香港高校科研項目等的「集聚發展」，年底陸續啟用的香港園區，仍處於首批租戶開始進駐狀態。至於面積相當於17個科學園、為河套周邊提供創科腹地的新田科技城，第一期西段工程第四季始推進。換言之，香港急需奮起直追，否則小心「創科」淪為「追科」。

非本地生恐加劇搶租潮

因應炙手可熱的「國際教育樞紐」藍圖，施政報告提出加速建設「北都大學城」、推廣「留學香港」品牌、加大推廣DSE國際認受性等之外，宣布由2026/27學年起，資助大學的非本地生就學人數上限由本地學額數目40%增加至50%，研究院超額數額上限，由100%增加至120%。

資助大學的非本地生就學人數上限將由本地學額數目40%增加至50%。

為應對學生宿舍供不應求，容許酒店及商廈毋須經任何規劃程序改裝、拆卸重建為學生宿舍；今年內更會預留全新商業或其他土地作興建新宿舍。盡管地產業界仍預期學生搶租潮明年暑假將持續，但增加供應措施仍遲到好過沒到。

放寬印花稅、租置均無影

至於備受關注的樓市政策，坊間早前盛傳的重推「租者置其屋計劃」、放寬100元印花稅門檻均無影，取而代之的，是增加居屋和綠置居單位供應，將居屋綠白表配額比例由40:60升至50:50，協助更多公屋租戶變業主；降低轉讓年期限制由15年至10年，有條件豁免長者業主出售單位補價，推動換樓鏈。

坊間早前盛傳的重推「租者置其屋計劃」終無影。

「新資本投資者入境計劃」住宅物業投資門檻，一如預期由5000萬元下調至3000萬元，而購買非住宅物業的可算入額由1000萬元提升至1500萬元，有望促進分層寫字樓及商舖的交投復甦。

待直觀可視「硬數據」





總而言之，無論是建立部門首長責任制，還是成立AI效能提升組；無論是新招加快北都發展，還是鞏固金融、教育等既有優勢；乃至對社會各階層訴求的細緻回應，施政報告都展現全局部署。

香港當前最關鍵的挑戰，並非缺乏政策構想和「待辦列表」，而是各領域直觀可視的「硬數據」。

然而，香港當前最關鍵的挑戰，並非缺乏政策構想和「待辦列表」，而是人才集聚、創科產出、資本回報、生產力提升、幸福感具象化等各領域直觀可視的「硬數據」。此不單是對本屆政府執行力的終極大考，更將決定經濟轉型中的香港，未來在大灣區乃至全球區域競爭中的地位。

撰文:金子安

