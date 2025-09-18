  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

美國議息 | FOCUS | 鮑公道破點陣圖玄機，「快步減息」前景迷離

18/09/2025

　　按兵不動9個月的聯邦基金利率，周四（18日）終一如預期下調25基點至4-4.25厘。最新點陣圖顯示，2025年減息次數由2增至3，惟依舊「倔強」的鮑威爾，於議息後記者會將今次減息定性為「風險管理（risk management）」，觸發美國股、債一度直線跳水，而最新經濟預測更令市場原本押注的「快步減息」前景撲朔迷離。

 

風險管理　VS 「10：9」微妙差異


　　 
　　伴隨2025年的第一次減息，9月點陣圖顯示減息前置－－今年預測中位數從6月的2次增至3次，議息聲明新增「就業下行風險已上升」表述，特朗普欽點的新理事米蘭果不其然支持減息50基點，無不指向「鴿派」，美股三大指數續歌舞升平。

 

美國議息 | FOCUS | 鮑公道破點陣圖玄機，「快步減息」前景迷離

鮑威爾記者會開場白後，美股、美債即開啟劇烈波動模式。

 

　　不過，主席鮑威爾於稍後記者會「放鷹」，將今次減息稱為「風險管理」，換言之僅是預防式，未來將逐次會議根據經濟數據作出單獨決策；更道破點陣圖關於今年餘下減息是2次還是1次，不過是19名委員「10：9」的微妙差異，開啟美股、美債跳水模式，他的開場白「Good afternoon」更成為華爾街風靡的Meme。

 

矛盾預測顯雙邊風險，美元或續跌

 

　　是鴿、是鷹？聯儲貨幣政策路徑如霧裏看花，加上更新的經濟預測，更顯矛盾的處境。一方面，聯儲上調今明兩年GDP增長預測至1.6%、1.8%，並下調明年失業率預測至4.4%；另一方面，又上調明年PCE核心通脹預測至2.6%，2028年方能實現2%的通脹目標。

 

　　 鮑威爾就指，分歧源於不尋常的「雙邊風險」，因此沒有「無風險路徑」，現在是一個比以往任何時候都更具挑戰性的時期。

 

 

美國議息 | FOCUS | 鮑公道破點陣圖玄機，「快步減息」前景迷離

DXY從三年半低點一度重上97，但跌穿14年長期支撐線的風險不容忽視。

 

　　 減息路徑不確定之下，當天最大的贏家或是美元（DXY），其從三年半低點一度重上97，帶動美股V彈，道指再刷新高。不過，眼見市場押注10月近九成機會再減息25基點，年初至今跌逾10%的DXY跌穿14年長期支撐線的風險不容忽視。難怪「新債王」岡拉克押注金價年底或企上4000美元，並認為黃金佔資產組合25%「並不過分」。

撰文:金子安

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00876

佳兆業健康

0.050

異動股

06865

福萊特玻璃

11.760

異動股

01389

美捷滙控股

0.720

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,189.42
    +171.10 (+0.372%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,641.80
    +41.45 (+0.628%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,499.43
    +238.11 (+1.070%)
精選預託證券 More
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.638
變動率︰-2.373%
較港股︰-0.16%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌54.087
變動率︰-2.386%
較港股︰-0.30%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌642.666
變動率︰-2.822%
較港股︰+0.10%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌444.438
變動率︰-2.839%
較港股︰+0.10%
精選中資美股 More
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌29.140
變動率︰-2.607%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌154.923
變動率︰-2.772%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.587
變動率︰-3.109%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌27.049
變動率︰-3.465%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升31.245
變動率︰+25.482%
ASML
阿斯麥
按盤價(USD)︰升931.860
變動率︰+6.832%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升338.690
變動率︰+5.656%
COKE
可口可樂裝瓶
按盤價(USD)︰跌113.850
變動率︰-3.948%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 18/09/2025 11:08 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：18/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 18/09/2025 11:08 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00876 佳兆業健康
  • 0.050
  • 06865 福萊特玻璃
  • 11.760
  • 01389 美捷滙控股
  • 0.720
  • 02318 中國平安
  • 54.250
  • 02839 華夏Ａ５０
  • 28.060
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 11.910
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.020
  • 目標︰$3.50以上
  • 09699 順豐同城
  • 14.360
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.710
  • 目標︰$12.60
  • 03750 寧德時代
  • 505.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 444.000
  • 00857 中國石油股份
  • 7.260
  • 00823 領展房產基金
  • 41.280
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.810
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 158.400
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 10.090
  • 目標︰--
  • 00856 偉仕佳杰
  • 10.270
  • 目標︰$13.00
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 81.350
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

18/09/2025 17:00  《盤後部署》恒指破兩萬七後回落觀望中美元首通話，泡泡瑪特獲大摩看好百天線可撈

18/09/2025 14:50  【施政報告】甯漢豪：洪水橋片區項目料第四季「雙信封制」招標

18/09/2025 16:00  【新股上市】紫金黃金國際據報最快周五招股，傳GIC、Millennium等參與認購

18/09/2025 15:37  【大國博弈】商務部：將審批TikTok所涉技術出口等事宜，冀美提供公平持續運營環境

18/09/2025 17:57  【美國議息】銀公禤惠儀：美國減息符預期，香港銀行體系總結餘進一步下行空間有限

18/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６２﹒８８億元，買美團沽華虹

18/09/2025 08:35  【大行炒Ｄ乜】高盛升華虹目標兩成半兼升級至買入，多行唱好Ａ…

18/09/2025 16:37  《財資快訊》美電升報７﹒７７６５，一周拆息較上日升至３﹒１…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資者靈活分配資產新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 資金出逃A場成交年內第三高，北京將審批TikTok技術出口新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政報告 | 陳茂波：北都園區公司全資由政府擁有，分紅留有彈性新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

十一國慶12大優惠︱戲院半價 + 濕地公園、博物館、馬場免費，康樂設施抽籤任玩攻略
人氣文章

Member Zone

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品
人氣文章

影視娛樂

方太91歲生日與女切蛋糕，與「霸氣登熱氣球」宣萱是親戚
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

暑假後建立健康小習慣！4款飲品助增肌減脂：DIY高蛋白果昔、薑黃茶！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《8號出口》：真正的地獄在於不去選擇的時候
人氣文章

Art & Living

M+希克獎2025：看香港藝術家黃炳《風避賭債去》的童趣麻甩幽默
健康好人生 Health Channel
人氣文章
明星健康︱74歲鄭則仕近照忽然「縮水」！消瘦滄桑惹健康隱憂 好友吳家樂親解Kent哥近況新文章
人氣文章
名人健康 │ 59歲呂頌賢染惡菌險死！ICU搶救14日 + 多器官衰竭 + 暴瘦40磅死過翻生
人氣文章
名人養生 │ 59歲李若彤Fit如少女！勤力做Gym + 每日飲1種飲品
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2025 23:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞18/09/2025
施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資者靈活分配資產
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處