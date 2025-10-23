  • 會員
海洋公園 | FOCUS | 「亞洲首個」豪賭失敗，水上樂園人氣之謎

23/10/2025

　　主打「亞洲首個全天候臨海」概念的海洋公園Water World（水上樂園），自2021年9月盛大開幕，最新錄「四連虧」，且最新年度訪客人次不到當初估算的兩成。環顧周邊，從廣州長隆，到澳門新濠，乃至新加坡聖淘沙，無不爭相大興「親水」經濟，足見生財潛力。回看耗資40億元打造的Water World，何解人氣不如預期，又可否絕地翻生？

 

4年累蝕7.5億元，全天候落空

 

　　香港旅業昔日「金字招牌」之一的海洋公園，2024/25財年（去年7月1日至今年6月30日）業績喜憂參半，分拆計的經營盈餘按年增14%至1.91億元，惟計入Water World的1.48億元虧損，以及折舊等帳項，總虧損擴大至高逾2.7億元。

 

海洋公園 | FOCUS | 「亞洲首個」豪賭失敗，水上樂園人氣之謎

主打「亞洲首個全天候臨海」概念的海洋公園Water World，自2021年開幕最新錄「四連虧」。

 

　　當年被寄予「海洋公園轉型為世界級度假區的重點項目」、「『躍動港島南』的重要元素」等厚望，Water World過去4年累蝕逾7.5億元；更令人側目是，原本設想的「全天候」設計，卻於去年10月中首次「季節性休園」7個月，最新上周三（15日）再次休園，意味佔地5.7萬平方米的設施拍烏蠅。

 

票價無優勢，更大短板是場景

　　

　　八彩天梯、衝天瀑布、漂流探秘⋯⋯明明擁有世界級設施，但除了2021年開幕伊始爆搶飛潮，人氣遠不如預期，何解？先看票價，最初周末價高至400元（成人計），今年5月重開時降至288元，相比廣州、深圳，乃至新加坡的一眾水上樂園，均無優勢。

　　拋開票價因素，更大短板是場景——澳門新濠影匯除了水上樂園，還有水舞間、燈光秀、8字摩天輪、戲院；新加坡聖淘沙的水上樂園，除了滑梯、巨桶，還有彩虹礁游、對峙鯊魚；更遑論深圳、廣州的一站式北上戲水、餐飲、購物體驗。

 

海洋公園 | FOCUS | 「亞洲首個」豪賭失敗，水上樂園人氣之謎

新加坡聖淘沙的水上樂園，除了滑梯、巨桶，還有彩虹礁游、對峙鯊魚。

 

　　儘管Water World 6月也推出夜間限定「水花．狂歡夜」，但比起競爭對手或融合「玩水＋IP＋科技（如無人機）＋非遺（如打鐵花）」，或搬來潑水節、泡泡節、音樂節助陣，不難理解其為何「表現未如理想」。

 

需精準匹配用戶多元體驗需求

 

　　至於如何拆招「秋冬天溫度較低」的負面因素？看看長隆水上世界的最新搞作，借萬聖節聯手國創動漫遊戲IP打造「玩聖痛島」，將22萬平米的水上樂園，變身為「鬼市」和二次元電音派對。

 

海洋公園 | FOCUS | 「亞洲首個」豪賭失敗，水上樂園人氣之謎

長隆水上世界打造「玩聖痛島」，將22萬平米的水上樂園變身為「鬼市」。

　　

　　Water World最終可否絕地翻生？倘若選擇盡力一搏，擁有香港首個室內衝浪機的「天海灣」，或是滑浪體驗、水上派對的絕佳場地。但無論是效仿澳門打造全年30度恒溫體驗，還是轉型為攀岩地，乃至滑雪場，都須謹慎評估成本效益。

 

　　面對港人北上、遊客打卡等消費習慣徹底轉變，如水上樂園、時代廣場這類固守重資產、高消費運營模式者，最終會否難逃式微甚至淘汰的宿命？訪客、營收數字下滑的表象之下，無法與時俱進匹配目標人群的多元體驗新需求，恐才是真正的致命傷。

 

撰文：金子安

