北上食買玩
孤注一擲 | FOCUS | AI金絲雀VS空頭教父，狼真的來了？

05/11/2025

　　若論「AI泡沫金絲雀」，不是英偉達，不是甲骨文，而是PE高逾200倍的AI大數據公司Palantir。隨著《孤注一擲》主角原型Michael Burry重倉做空，其市值周二（4日）蒸發390億美元。不過，回想該股5月亦遭另一空頭香櫞研究唱淡，惟本月再創新高，今次「狼來了」是真是假？

 

Michael Burry狙擊AI雙雄

 

　　華府停擺刷新歷史紀錄，多項支出凍結，令美國財政部一般帳戶(TGA)淪爲「只進不出」的堰塞湖，餘額一度突破1萬億美元（最新報9249.6萬美元），如同美元流動性的巨大海綿。市場資金成本驟升，加密貨幣、小型股先跌為敬。加上高盛、大摩CEO齊聲警告股市有回調風險，市場情緒進入「極度恐慌」區間。

 

Michael Burry第三季建倉近11億美元的「AI雙雄（Palantir、英偉達）」看跌期權

 

　　山雨欲來之際，以精準預測2008年次貸危機並成功做空，而聲名鵲起成為電影《孤注一擲(The Big Short)》主角原型的Michael Burry，旗下基金Scion Asset Management周一（3日）最新披露，第三季建倉近11億美元的「AI雙雄（Palantir、英偉達）」看跌期權，其中Palantir Put價值9.121億美元，佔其投資組合的66%。

 

市銷率、市盈率鶴立雞群

 

　　消息揭盅後，Palantir隔夜暴瀉近8%，即便如此，年初至今漲幅仍高達152%。股價暴升的最大邏輯，是其集AI、軍工兩大熱門概念於一身——為五角大樓、移民及海關執法局等政府機構提供量身定做的大數據情報分析，同時協助摩通、默克等商業用戶進行合規管理、藥物研發等。

 

孤注一擲 | FOCUS | AI金絲雀VS空頭教父，狼真的來了？

 

　　身為爆炸式海量資訊的「過濾器」，Palantir潛力不容小覷，惟按其最新預測全年營收44億美元計，甚至比不上賣牛扒的Texas Roadhouse（去年營收53.7億美元），市銷率（市值/營收比）87倍，鶴立雞群於標普500全部公司，預期市盈率更高逾200倍。

 

「危言聳聽」錯過超額收益

 

　　從上述兩大指標看，Palantir恐非跌不可，但是否真的應驗「AI泡沫金絲雀」，仍然未必。原因之一是，Michael Burry對其的看跌期權僅相當於約500萬股，且整體沽空佔流通市值不到1%。原因之二是，香櫞研究5月曾指摘Palantir合理價最多為50美元，惟股價六連跌後又重拾漲勢，本月初高見207美元。

 

孤注一擲 | FOCUS | AI金絲雀VS空頭教父，狼真的來了？

Michael Burry 2023年1月發出美股「賣出(Sell)」警告，意味錯過巨大的超額收益機會。

　　

　　至於更重要的原因，當屬Michael Burry「危言聳聽」的往績。儘管成功借次貸危機賺得盆滿鉢滿，但他實際早於2005年底就開始布局買入次貸CDS（信用違約交換合約），以至耗盡基金流動性。而無論是他2021年3月警告「比特幣是投機泡沫(speculative bubble)」，還是2023年1月發出美股「賣出(Sell)」警告，都意味錯過巨大的超額收益機會。

 

　　當教父級空頭對決史上最貴AI概念股，誰將勝出？且看月中（19日）公布最新季報的英偉達，能否續寫AI信仰神話。

　 　

撰文：金子安

