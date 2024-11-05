今日焦點股 | 百勝中國(09987)第三季淨利潤增22%至2.97億美元
05/11/2024
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=j_lpPd78W0A
【與拍賣官看藝術】東南亞藝術市場是下一個熱點？一探各地獨特及吸引之處！► 即睇
05/11/2024
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=j_lpPd78W0A
【與拍賣官看藝術】東南亞藝術市場是下一個熱點？一探各地獨特及吸引之處！► 即睇
更多今日焦點股
2024-11-05
2024-11-04
2024-11-01
2024-10-31
2024-10-30
2024-10-29
2024-10-28
2024-10-25
2024-10-24
延伸閱讀
05/11/2024 07:50 《國金頭條》市場密切關注美國大選投票，道指收市跌約260點
05/11/2024 08:01 百勝中國第三季多賺22%勝預期派息16美仙，惟同店銷售跌3%
05/11/2024 08:11 【美國大選】國際反應：朝鮮在美國投票前發射彈道導彈示威
05/11/2024 08:03 永利澳門(1128)上季物業EBITDAR逾1億美元升29%
05/11/2024 08:24 《神州民企》雅居樂10月預售額同比少六成，按月亦跌24%
05/11/2024 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒７９億元，買小米沽盈富基金
05/11/2024 09:01 【大行炒Ｄ乜】百勝中國績後眾大行看法正面，中金升攜程目標兩成
05/11/2024 11:35 《財資快訊》美電升報７﹒７７４４，一周拆息較上日軟至３﹒６％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2024 16:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2024 16:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2024 16:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/11/2024 15:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|專訪05/11/2024
專訪｜洪灝：信息不對稱致買樓易犯錯，黃金將漲到你不信（有片）
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF