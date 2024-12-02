今日焦點股 | 美團第三季經調整純利勝預期，按年增1.24倍
02/12/2024
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2024 11:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2024 11:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/12/2024 10:55
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