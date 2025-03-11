今日焦點股 | 零跑汽車去年虧損逾28億元人民幣，差過市場預期
11/03/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/03/2025 16:40
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何小鵬：小鵬汽車未來續深耕人形機械人，或投入上千億人幣
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