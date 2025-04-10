今日焦點股 | 關稅戰消息令國際油價反覆升4%收市，留意三桶油走勢
10/04/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=tXI2mC5l1c0
【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票
10/04/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=tXI2mC5l1c0
【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票
更多今日焦點股
2025-04-10
2025-04-09
2025-04-08
2025-04-07
2025-04-03
2025-04-02
2025-04-01
2025-03-31
2025-03-28
延伸閱讀
10/04/2025 15:17 【關稅戰】亞股普漲，日經指數飆逾9%，創去年8月來最大漲幅
10/04/2025 14:32 恒指高位爭持升逾600點，中國暫未再升級反制美關稅戰
10/04/2025 12:45 《午市前瞻》重稅當頭美國再恫嚇無意義，恒指護盤還待修補大裂口
10/04/2025 11:51 【關稅戰】傳中國帶頭拋售美國國債，特朗普關稅政策急轉彎
10/04/2025 11:04 【關稅戰】基金大佬葛洛斯質疑總統操縱市場，導致美股波動
10/04/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入近３５６億元，買阿里騰訊
10/04/2025 08:47 【大行炒Ｄ乜】大摩降滙控目標逾一成，兼削三桶油目標逾一成
10/04/2025 11:38 《財資快訊》美電軟報７﹒７６２１，一周拆息較上日微升１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2025 15:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2025 15:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2025 15:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/04/2025 15:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N