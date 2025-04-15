今日焦點股 | 美團外賣計劃三年內向餐飲業投入1000億元人民幣
15/04/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/04/2025 13:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/04/2025 13:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/04/2025 13:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/04/2025 13:06
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|財經熱話15/04/2025
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