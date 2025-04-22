今日焦點股 | 萬達酒店擬以27億元出售萬達管理予同程，並計劃派息
22/04/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=zlWlismICWg
etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情
22/04/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=zlWlismICWg
etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情
更多今日焦點股
2025-04-22
2025-04-17
2025-04-16
2025-04-15
2025-04-14
2025-04-11
2025-04-10
2025-04-09
2025-04-08
延伸閱讀
22/04/2025 16:45 《盤後部署》恒指先跌後升走勢料反覆，臨近黃金周南航有望升一波
22/04/2025 17:53 中移動(00941)首季純利升3.45%至306億人幣
22/04/2025 17:51 泡泡瑪特:首季整體收益按年增長最多1.7倍，海外飈近5倍
22/04/2025 14:50 【特朗普新政】特朗普打殘股匯債市，紐約期金升破3500美元
22/04/2025 16:31 《本港經濟》首季失業率維持3.2%，符合市場預期
22/04/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入近２１４億元，買盈富基金沽小米
22/04/2025 08:32 【大行炒Ｄ乜】高盛降阿里、小米目標，花旗削鋰業股目標兼降評級
22/04/2025 16:32 《財資快訊》美電軟報７﹒７５６６，一個月拆息維持３﹒３％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/04/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/04/2025 23:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/04/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事22/04/2025
神州經脈 | 滬指衝擊三千三，政治局會議料無激進刺激，人幣走低
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N