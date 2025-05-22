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今日焦點股 | 百度首季經調整盈利按年跌逾7%至逾64億元人民幣，收入則升3%

22/05/2025

 

今日焦點股 | 百度首季經調整盈利按年跌逾7%至逾64億元人民幣，收入則升3%

 

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