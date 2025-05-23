今日焦點股 | 比亞迪4月歐洲銷量按年增1.69倍，為首次超越特斯拉
23/05/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/05/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/05/2025 16:40
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