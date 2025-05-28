今日焦點股 | 小米第一季度經調整盈利升65%至約107億元人民幣，勝市場預期
28/05/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=yCMAEdqKHmQ
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
28/05/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=yCMAEdqKHmQ
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
更多今日焦點股
2025-05-28
2025-05-27
2025-05-26
2025-05-23
2025-05-22
2025-05-21
2025-05-19
2025-05-16
2025-05-15
延伸閱讀
28/05/2025 17:06 《盤後部署》港股成交縮減將陷陰跌格局，可靈料成新引擎快手值博
28/05/2025 15:22 【新股上市】路透：SHEIN擬棄倫敦IPO計劃，申請來港上市
28/05/2025 18:32 新世界據報一永續債跌至三個月低，市場觀望6月票息支付會否延遲
28/05/2025 18:36 立法會三讀通過機場離境稅加至200元，10月起實施
28/05/2025 17:44 《本港經濟》瑞銀上調香港今年經濟增長預測至2.2%
28/05/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入３５﹒７８億元，買美團沽小米
28/05/2025 08:50 【大行炒Ｄ乜】績後大行續升小米目標，摩通削京東目標一成
28/05/2025 16:26 《財資快訊》美電軟報７﹒８３７７，一年期拆息維持２﹒７厘
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/05/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/05/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2025 01:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/05/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話28/05/2025
小米 | 季績勝預期獲大行升目標，股價逆市上升應如何部署？
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N