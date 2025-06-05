今日焦點股 | 中華煤氣今年未有加價計劃，料今年售氣量按年微跌不足1%
05/06/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=L1b7ku5Snpw
【你點睇？】煙民涉推撞食環署女職員致擦傷肩休448日病假，4年後食環署索賠44萬損失，你認為做法是否合理？► 立即投票
05/06/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=L1b7ku5Snpw
【你點睇？】煙民涉推撞食環署女職員致擦傷肩休448日病假，4年後食環署索賠44萬損失，你認為做法是否合理？► 立即投票
更多今日焦點股
2025-06-05
2025-06-04
2025-06-03
2025-06-02
2025-05-30
2025-05-29
2025-05-28
2025-05-27
2025-05-26
延伸閱讀
05/06/2025 09:22 恒指高開174點報23828，阿里高開近3%，本地銀行偏軟
05/06/2025 08:55 《盤前攻略》就業數據差美股個別走，樂觀情緒主導恒指有望續升
05/06/2025 08:28 【開市Ｇｏ】特朗普籲即減息，多方冀中國復供稀土，澳門料賭收跌
05/06/2025 07:50 《國金頭條》小非農創兩年新低，特朗普再籲減息，道指結束四連升
05/06/2025 07:54 龍蟠科技折讓近9%配股淨籌1.2億作還債兼改造冷卻液產線
05/06/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入３５﹒１６億元，買美團沽騰訊
05/06/2025 08:47 【大行炒Ｄ乜】星展看好理想汽車，滙證升中生製藥目標逾三成
05/06/2025 09:47 《財資快訊》美電跌報７﹒８４５９，一周拆息微軟至０﹒０３％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2025 10:08
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2025 10:08
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2025 10:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/06/2025 09:51
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|國際動態05/06/2025
聯儲議息 | 特朗普再批鮑威爾行動遲緩，要求立即減息
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N