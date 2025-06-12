今日焦點股 | 中美已就包括稀土礦物貿易在的內經貿協議達成一致，留意稀土股走勢
12/06/2025
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【你點睇？】美債錄得年內首次單月下跌，財長貝森特指美債絕不違約，你是否認同他的講法？► 立即投票
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2025 21:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/06/2025 16:40
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|香港要聞12/06/2025
前全國政協常委何柱國逝世，享年75歲
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