  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

今日焦點股 | 中美已就包括稀土礦物貿易在的內經貿協議達成一致，留意稀土股走勢

12/06/2025

 

今日焦點股 | 中美已就包括稀土礦物貿易在的內經貿協議達成一致，留意稀土股走勢

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=RxgtCmPz_Ic

【你點睇？】美債錄得年內首次單月下跌，財長貝森特指美債絕不違約，你是否認同他的講法？► 立即投票

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

01928

金沙中國有限公司

15.500

異動股

00917

趣致集團

120.500

異動股

01226

中國投融資

0.980

更多今日焦點股

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 42,721.25
    -144.52 (-0.337%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,010.89
    -11.35 (-0.188%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,579.45
    -36.42 (-0.186%)
精選預託證券 More
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.832
變動率︰+3.567%
較港股︰+3.91%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升49.332
變動率︰+0.964%
較港股︰+1.61%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌415.615
變動率︰-0.898%
較港股︰+1.02%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌68.053
變動率︰-3.047%
較港股︰-1.23%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌20.860
變動率︰-0.950%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.610
變動率︰-1.026%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌116.845
變動率︰-1.255%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌25.590
變動率︰-1.463%
精選美股 More
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升108.000
變動率︰+2.408%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌3.160
變動率︰-3.951%
BA
波音
按盤價(USD)︰跌203.440
變動率︰-4.935%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌23.550
變動率︰-17.513%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/06/2025 09:46 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/06/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/06/2025 09:46 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 15.500
  • 00917 趣致集團
  • 120.500
  • 01226 中國投融資
  • 0.980
  • 01558 東陽光長江藥業
  • 15.260
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 75.150
股份推介
  • 02588 中銀航空租賃
  • 66.000
  • 目標︰$70.00
  • 01666 同仁堂科技
  • 5.190
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 141.000
  • 目標︰$165.50
  • 00371 北控水務集團
  • 2.450
  • 目標︰$3.15
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 114.600
  • 02318 中國平安
  • 48.550
  • 00001 長和
  • 47.050
  • 00700 騰訊控股
  • 510.000
  • 01211 比亞迪股份
  • 134.400
報章貼士
  • 01995 永升服務
  • 2.010
  • 目標︰$2.20
  • 03750 寧德時代
  • 309.200
  • 目標︰--
  • 00297 中化化肥
  • 1.360
  • 目標︰$1.70
熱炒概念股
即時重點新聞

12/06/2025 17:00  《盤後部署》利好盡出恒指險守兩萬四，摩笛唱好新遊金山軟件上車

12/06/2025 19:28  君實生物及雲頂新耀據報齊配股，涉最多20億元

12/06/2025 18:41  周大福料今年同店銷售低單位數增長，擬中港兩地新增20間形象店

12/06/2025 18:20  前全國政協常委何柱國逝世，享年75歲

12/06/2025 17:11  【新世界】傳新世界875億元再融資貸款87%已獲銀行承諾支持

12/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５５﹒８５億元，買小鵬汽車沽阿里

12/06/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】大摩料泡瑪破３００元，大和維持長建買入評級

12/06/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８４８９，一年拆息與上日維持２﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

前全國政協常委何柱國逝世，享年75歲新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美稀土交換留學，220隻港股料受惠「H+A」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內險股 | 獲國策護航兼頻增持內銀，內險股先升後回，宜待調整才吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

網上投資騙案｜72歲本地女子WhatsApp認識「投資專家」 被騙走235萬港元積蓄
人氣文章

玩樂 What’s On

HK Express新航線｜8月1日起 每日直飛吉隆坡！限時優惠：吉隆坡／檳城 單程票價$88起
人氣文章

政經范局．范強

聯邦軍「解放」加州，特朗普加速內戰
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

富國島五星酒店法式地中海料理：27顆米芝蓮星級主廚主理！香烤牛里脊、普羅旺斯地道燉菜，踏上異國尋味之旅
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

風流大半生，晚年卻孤身一人！運氣花光後，留下了甚麼？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

佬物與潮物的一線之差！ Sling bag掀起時尚新風潮，是紳士皮具年輕化的跳板？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
二十四節氣芒種飲食攻略｜夏季多雨濕疹加劇 中醫養生穴位與食療建議
人氣文章
台灣8人泰國旅行團遭賣豬仔到緬甸詐騙園，3女逃脫，5人生死未卜
人氣文章
健康警號｜44歲TVB當家花旦揭免疫系統問題 與富豪戀情和豪門夢碎經歷
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2025 21:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞12/06/2025
前全國政協常委何柱國逝世，享年75歲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

人道主義的姿態，從自由船隊聯盟說起

11/06/2025 18:34

大國博弈

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

11/06/2025 15:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處