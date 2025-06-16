今日焦點股 | 藥明生物大股東折讓半成售2%股份，套現約22億元
16/06/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2025 12:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2025 12:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2025 12:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/06/2025 11:55
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外電：新世界逾500萬美元債票息今到期，無延期選項
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