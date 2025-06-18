今日焦點股 | 京東擬在全球主要貨幣國家申請穩定幣牌照，以降低跨境支付成本
18/06/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=XadDGu6IfWE
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
18/06/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=XadDGu6IfWE
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
更多今日焦點股
2025-06-18
2025-06-17
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-12
2025-06-11
2025-06-10
2025-06-09
2025-06-06
延伸閱讀
18/06/2025 17:03 《盤後部署》港股成交再縮勢試兩萬三，珠峰黃金急回宜趁低吸納
18/06/2025 18:55 【新股上市】內地AI初創稀宇科技擬來港上市，阿里騰訊投資
18/06/2025 18:35 《新股上市》海天味業暗盤收高逾5%，每手賺190元
18/06/2025 18:33 【新股上市】市傳聖貝拉(02508)國際配售獲數倍超額認購
18/06/2025 17:39 【中東戰火】伊朗國營電視台暗示動核，警告將發生銘記數世紀大事
18/06/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒４２億元，買建行沽騰訊
18/06/2025 08:52 【大行炒Ｄ乜】高盛升小鵬目標近五成兼升級，滙證看中移動破百元
18/06/2025 16:35 《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，兩周至一年均與上日尾市持平
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2025 01:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事18/06/2025
神州經脈 | 人行推八大政策，科創板設成長層，滬港金融協同發展
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N