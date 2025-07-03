今日焦點股 | 特斯拉今年次季汽車交付量按年減13%，連挫兩季
03/07/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=mn2Nvo6QvyA
《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看
03/07/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=mn2Nvo6QvyA
《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看
更多今日焦點股
2025-07-03
2025-07-02
2025-06-27
2025-06-26
2025-06-25
2025-06-24
2025-06-23
2025-06-20
延伸閱讀
03/07/2025 12:50 【新股上市】畢馬威上調港IPO全年集資額預測，上望2500億
03/07/2025 12:07 科網股拖累恒指半日跌232點報23989，穿兩萬四失兩平均線
03/07/2025 07:51 【關稅戰】特朗普宣布與越南達成貿協，轉口貨徵稅四成劍指中國
03/07/2025 10:03 【聚焦數據】6月財新中國服務業PMI降至50.6，創九個月低
03/07/2025 11:50 【外圍經濟】微軟再大規模裁員，最新一輪裁減約9000人
03/07/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒３６億元，買盈富基金沽阿里
03/07/2025 08:47 【大行炒Ｄ乜】高盛賭股推介銀娛金沙美高梅，滙證降電能至持有
03/07/2025 11:36 《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，一周拆息升至０﹒１８％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2025 13:42
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2025 13:42
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2025 13:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/07/2025 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話03/07/2025
港股 | 午市前瞻 | 美越協議添中企出口壓力 惟利好越南概念股
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N