今日焦點股 | 傳新世界發展蝕賣11 SKIES機場購物中心，已與機管局進行討論
17/07/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 13:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 13:53
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 13:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/07/2025 13:35
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