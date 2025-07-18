今日焦點股 | 美國眾議院通過監管穩定幣的《天才法案》
18/07/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2025 18:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/07/2025 16:40
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|中國故事18/07/2025
神州經脈 | 中國再減持美債，外賣戰燒錢16億元，滬指連升四周
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